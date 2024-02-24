通過AI評估能力 港大冀助學生就業

AI求職講座 科企分享經驗

微軟、香港科技園公司、領英等機構高管到場分享業界動向，討論AI在創科領域的發展，如何應用AI增加成功求職的機會，現場設問答環節。趙寶貽說，今次活動提供業界視角，未來會舉辦類似活動，並提供更多相關實習項目，讓學生有機會體驗工作方式的轉變。

至於在AI時代學生應如何提高競爭力，講者之一、微軟香港合作伙伴總監謝佳文說，學生使用AI時，應了解使用目的和潛在風險，強調思考力及判斷力等「soft skills（軟技能）」，始終需要靠人判斷AI生成結果是否準確。另一講者、香港科技園人才及人力資源總監王秀麗認為現時AI仍未有足夠能力完全取代人類，仍需人分析及理解，因此對行業有清晰認識非常重要。

職場社交平台領英香港及台灣地區總經理吳薇薇接受訪問稱，於領英學習平台上學習人工智能相關技能的香港學生，較普通用戶多兩成，反映香港年輕人重視AI技術的發展。修讀語言學、剛畢業的劉同學說，在講座意識到人的介入對AI應用非常重要，認為文科生亦可利用AI提升入職機會。