夏寶龍晤商界 強調港優勢籲鞏信心 地產商飲食業反映困難 夏稱中央全力支持發展

地產商憂負資產樓市差 倡撤辣

據悉會上有商界反映出現負資產及樓市信心欠佳，建議撤銷樓市「辣招」。在商界及與議員會面期間，有與會者提及支持《基本法》23條立法，據悉夏向商界表明會面並非講23條，但留意到各方都贊成立法。

國務院公布農融出任港澳辦副主任夏寶龍區志光劉賜蕙同場現身

同時，國務院公布任命原外交部長助理農融出任港澳辦副主任，農融昨繼續陪同夏寶龍會見不同界別人士，並一度與離開警隊後加入國家安全委員會擔任執行長的劉賜蕙並肩離開政總，國安委秘書長區志光也同時現身政總。主管法律的港澳辦八局局長楊曉山也有來港。

夏寶龍去年來港考察並無與地產商代表會面，也沒有特別參觀房屋相關行程，去年在澳門考察時則有參觀公屋示範單位。據悉夏今日將落區「飲茶」，並到獅子山附近的公園。

夏昨先後與行會成員及立法會議員會面，下午到中環參觀國際調解院籌備辦公室，然後與商界會面。據港澳辦發布照片，出席的商界包括新地主席郭炳聯、恒地主席李家傑、電盈主席李澤楷、總商會主席阮蘇少湄、太古主席白德利等（見表）。

去年考察沒與地產商會面

與會的廠商會副會長兼餐飲聯業協會會長黃家和引述夏寶龍說，中央全力支持香港長遠發展，表明對香港充滿信心，無論有什麼困難，中央一定全力支持。黃說也有向港澳辦官員反映港人北上問題，以及中小企經營成本很高，希望政府多支援。

特首李家超昨說，港府一直就經濟發展提出很多方案，港澳辦調研組聽取港府請求，部分政策雖涉多於一個部委，但有共同意願處理優次及提供更多詳情，有信心中央會考慮。