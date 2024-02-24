車藏值千萬元黃金走私 澳門司機大橋被捕

海關表示，受內地金價上漲影響，不排除有不法分子走私黃金到內地轉售以賺取差價，因此加強檢查出境私家車。關員前晚在港珠澳大橋香港口岸截查一輛準備出境的七人車，發現司機形迹可疑，遂以X光檢查，發現前座乘客位前的首飾箱附近影像異常，當關員拆除首飾箱，在背後位置發現4組黃金，每組5塊以膠帶紮實，共重20公斤，市值約1000萬元。

海關：內地金價升 或圖賺差價

海關稱將繼續追查黃金來源、擁有者及是否涉及洗黑錢；根據內地黃金及黃金製品進出口交易條例管制，中國人民銀行為進出口管制的負責部門，就黃金及黃金製品進出口有嚴格准許證制度。海關不排除走私分子利用私家車走私黃金到澳門之後，再以其他方式偷運到內地，避過管制。

海關提醒市民，寶石及金屬交易商註冊的監管制過渡期已於去年12月31日結束，從事貴金屬及寶石交易業務的人，如在本港交易業務牽涉金額達12萬元，須向海關關長註冊，如交易商未經註冊，聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行或進行任何總額12萬元或以上的交易均屬違法，最高可判罰款10萬元及監禁6個月。