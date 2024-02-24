環評鳥種標錯相 環署：無損結論毋須重做

觀鳥會周四於社交平台發文，指由土拓署提交的環評報告疑誤認雀鳥品種，包括將「林鷸」（Wood Sandpiper）相片標示為「澤鷸」（Marsh Sandpiper）、「長趾濱鷸」（Long-toed Stint）相片標示為「小濱鷸」（Little Stint），以及標示為「鳳頭鷹」（Crested Goshawk）的相片中雀鳥不符合鷹的特徵。觀鳥會憂慮有具保育價值的物種被遺漏，低估發展對后海灣魚塘濕地系統及各種生物的影響，要求重做環評。

觀鳥會憂冰山一角 漏記需保育物種

環保署發言人表示，據署方向土拓署初步了解，相片與雀鳥名稱不符，是由於土拓署顧問團隊整合環評報告附件時，因編輯問題，於澤鷸及小濱鷸的名稱標示上配置不相符的相片；至於有關鳳頭鷹的質疑，顧問確認記錄到的鳥類物種無誤。

發言人說，土拓署會向環保署交修正版本，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，故毋須重新提交環評；署方已要求土拓署一周內交報告，詳細解釋原因及跟進工作。發言人另提到，生態基線調查共記錄152種鳥類，其中68種為重要保護物種，涵蓋觀鳥會提及的4個雀鳥物種。

觀鳥會保育主任黃雪媚回應說，環評應經多重把關，當局解釋難釋除公眾疑慮，並擔心錯漏僅「冰山一角」。她補充，調查未記錄魚塘及開闊原野常見的葦鶯屬雀鳥、棕扇尾鶯和紅喉歌鴝，以及沒評估發展對新田夜鷺日棲地的影響，憂慮嚴重低估新田生態價值。