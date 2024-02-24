疑慮未消 科技城新大綱圖刊憲諮詢 城規委員憂生態補償「自圓其說」 官員：修訂12C可後議

【明報專訊】城規會昨日開會同意將新擬備的《新田科技城分區大綱草圖》、《牛潭尾分區計劃大綱核准圖》及《米埔及錦繡花園分區計劃大綱核准圖》的修訂於3月8日刊憲，展開兩個月公眾諮詢後，因應申述內容決定是否通過大綱圖。部分委員質疑，政府擬建的三寶樹濕地公園能否做到濕地生態功能不會出現淨減少，並以「生態補償條數自圓其說」、「不能接受」等字眼，形容當局未能說服委員同意通過涉及取消「濕地保育區」及「濕地緩衝區」的城規會「規劃指引12C」修訂。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲則表示，可待相關大綱圖法定規劃程序完成才處理12C，並會向憂慮修訂指引的環團溝通解說。
總發展面積約627公頃的新田科技城，其中247公頃屬「濕地保育區」及「濕地緩衝區」，昨日會議議程之一是修訂規劃指引，將該等受保護濕地剔除。何珮玲表示，項目環評報告已就濕地生態價值做技術評估，政府將透過三寶樹補償；而規劃指引只是相應的修訂，反而是「次」的；規劃指引12C是說明新界有哪些地方是濕地保育區或緩衝區，在申請規劃時需做技術研究。
9小時會議 有委員指未被說服三寶樹可補償
委員侯智恒反對建議，表示在氣候變化的年代各國都倡議保育生態和樹林，不能接受香港作為國際大都會破壞重要濕地。他指政府解說未能說服三寶樹最終能補償填塘後的生態損失，質疑當局有否足夠資源作積極管理，且保育方案需當地漁民配合，有很高的不確定性。他又指漁護署很多工作都是資源不足（underfunded），敦促成立管理委員會，邀請外間人士參與管理，確保三寶樹能補償損失。
三寶樹近半官地 官員：會向環團解說
政府代表回應稱，338公頃三寶樹中已知約150公頃為政府土地，其餘的會再思考如何向外界解說會更好，收地、公私營合作管理都是研究方向；未來會就三寶樹做勘查和詳細研究設計，當有具體規劃後便會有資源的估算。
數名委員先後追問當局有否考慮過其他方案，如將北面科技用地搬至南面新田市中心，避免填塘。何珮玲說，北面科技用地是緊密連接河套區，即作為核心的港深創新及科技園，新田創科用地不能距離太遠，否則難發揮群聚效應。
經約9小時會議，何珮玲稱聽取一眾委員意見後，認為不需在今次會議處理12C，因委員或未有足夠時間消化，又稱環保團體致城規會聯署信似誤解當局改動指引背後的考慮，需找機會向他們解釋。
長春社：大綱圖經諮詢或變 宜改劃後修指引
長春社表示，修改指引12C是一個很技術性的討論，而新田科技城大綱圖亦牽涉相當複雜的土地規劃，不宜將兩者於同一會議處理；又指大綱圖刊憲做公眾諮詢後有可能改動，待通過改劃後才修訂指引較合理。
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