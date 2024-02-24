疑慮未消 科技城新大綱圖刊憲諮詢 城規委員憂生態補償「自圓其說」 官員：修訂12C可後議

總發展面積約627公頃的新田科技城，其中247公頃屬「濕地保育區」及「濕地緩衝區」，昨日會議議程之一是修訂規劃指引，將該等受保護濕地剔除。何珮玲表示，項目環評報告已就濕地生態價值做技術評估，政府將透過三寶樹補償；而規劃指引只是相應的修訂，反而是「次」的；規劃指引12C是說明新界有哪些地方是濕地保育區或緩衝區，在申請規劃時需做技術研究。

9小時會議 有委員指未被說服三寶樹可補償

委員侯智恒反對建議，表示在氣候變化的年代各國都倡議保育生態和樹林，不能接受香港作為國際大都會破壞重要濕地。他指政府解說未能說服三寶樹最終能補償填塘後的生態損失，質疑當局有否足夠資源作積極管理，且保育方案需當地漁民配合，有很高的不確定性。他又指漁護署很多工作都是資源不足（underfunded），敦促成立管理委員會，邀請外間人士參與管理，確保三寶樹能補償損失。

三寶樹近半官地 官員：會向環團解說

政府代表回應稱，338公頃三寶樹中已知約150公頃為政府土地，其餘的會再思考如何向外界解說會更好，收地、公私營合作管理都是研究方向；未來會就三寶樹做勘查和詳細研究設計，當有具體規劃後便會有資源的估算。

數名委員先後追問當局有否考慮過其他方案，如將北面科技用地搬至南面新田市中心，避免填塘。何珮玲說，北面科技用地是緊密連接河套區，即作為核心的港深創新及科技園，新田創科用地不能距離太遠，否則難發揮群聚效應。

經約9小時會議，何珮玲稱聽取一眾委員意見後，認為不需在今次會議處理12C，因委員或未有足夠時間消化，又稱環保團體致城規會聯署信似誤解當局改動指引背後的考慮，需找機會向他們解釋。

長春社：大綱圖經諮詢或變 宜改劃後修指引

長春社表示，修改指引12C是一個很技術性的討論，而新田科技城大綱圖亦牽涉相當複雜的土地規劃，不宜將兩者於同一會議處理；又指大綱圖刊憲做公眾諮詢後有可能改動，待通過改劃後才修訂指引較合理。

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