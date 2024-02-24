九市速遞：新春寄養服務 帶旺深寵物經濟

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2024年2月24日星期六
港聞二
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【明報專訊】深圳寵物經濟興起，農曆新年期間不少市民將寵物寄養在專門機構，或請人上門餵飼及清潔，收費不菲但生意甚好。圖為深圳羅湖區一間寵物醫院新年間接收50多隻寄養貓狗。
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