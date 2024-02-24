九市速遞：黃埔吸顛覆性科企 項目補貼額最多500萬

根據文件，「顛覆性技術」意指「以科學技術的新原理、新組合和新應用為基礎開闢的全新技術軌道，是推動傳統產業價值網絡重組，決定性影響社會技術體系升級躍遷，實現國家現有基礎、能力、結構重構的戰略性創新技術」。納入國家重點研發計劃的「顛覆性技術創新重點專項」，無論已獲批或候選項目，若進駐黃埔，皆可獲「即立（指立項、獲批）即享」的補貼。若區外企業全體遷至黃埔，或直接在區內成立項目公司，單個項目可最高獲獎500萬元；若成立子公司，最高250萬元。

設實驗室租科研資源同受惠

新政策同時支持區內企業申請成為「顛覆性候選項目」，分階段累計給予最高100萬元獎勵；若最終獲批為「國家顛覆性專項項目」，亦最高可獲500萬元。文件亦提出支持科研機構、企業等設立技術中心、實驗室等研發機構，對首次經國家部委認定為國家重點實驗室、國家工程技術研究中心、國家工程研究中心、國家工程實驗室、產業創新中心、製造業創新中心、國家技術創新示範企業等的「顛覆性技術」研發機構或企業，給予300萬元獎金。

文件另提及以「創新券」方式補貼企業租用科研資源，每間「顛覆性項目企業」每年最高可領取10萬元額度。此外，企業租用辦公場地、營運產業園區、風險投資及人才團隊均有獎勵。