旅遊博覽開幕 旅社：生意疫前九成

旅議會盼開放偏遠城市自由行

料旅客至少停留2至4晚

徐王美倫表示，希望開放更多不只限於大灣區的自由行城市，偏遠地方遊客如乘飛機來港，便可至少停留兩晚甚至4晚。她又說不擔心香港失去吸引力，認為大灣區城市各有特色和優勢，業界會與11個大灣區城市對接，期望可提供旅客「一程多站」體驗。

旅行社「專業旅運」代表稱，昨日博覽首日人流勝預期，本身客戶群近九成為港人，通關後旅行團需求較大，自由行產品生意則恢復到六成至七成，整體則恢復至疫情前近九成。他說，旅行團主要目標是高端市場，疫後港人更願花錢到以往較少人去的地方，例如南美、南北極等，往內地團的查詢亦較疫前多五成，包括目的地內蒙古及新彊等。

深圳的「源野國際探索教育營地」亦設展攤，主打觀瀾湖夏令營及營地一日遊。其公司代表表示，近年多了港人北上深圳遊玩，客人較疫情前多近六成，不少人參加類似的夏令營，其營地可專門私人訂制7日、15日的夏令營行程，7日約要4000多元。

到場市民尋日韓自由行套票

到場參觀的李先生與女友何小姐表示，場內旅行團尚算便宜，但自由行資料較少，昨到場主要是留意韓國、日本自由行套票，留意到5天酒店連機票價格約5000至6000元，較其預算高出千多元。他們說通關後只曾到過內地旅行，包括長沙及深圳，稱要上班沒時間。