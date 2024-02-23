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港聞

港聞二

外傭人口販賣案政府部分得直

【明報專訊】一名英籍僱主涉非禮外籍女傭，原審裁定非禮罪成，上訴後罪脫。外傭申請司法覆核，稱警方沒充分調查她是否人口販賣及強迫勞役的受害者，早前在高院原訟庭勝訴，政府不服上訴。上訴庭昨裁定政府部分上訴得直，指無證據證明當局調查CB時失職，與現存法例不設強迫勞役罪行有因果關係。

上訴庭：不應僭越立法者角色

申請人以「CB」為代號，答辯方為警務處長及律政司長，保安局長被列為有利害關係方。高院法官高浩文早前裁定，警方沒充分調查CB是否人口販賣及強迫勞役受害者，又指事件反映現行法例沒針對強制勞役，導致警方未能履責。

答辯方爭議，高院判斷CB是否受害者上犯錯，因人口販賣定義是以剝削為目的，如性交易或以賣淫為生，CB的遭遇不構成性剝削。上訴庭拒納此論點，指性剝削有不同形式，即使無營利意圖，用他人滿足性慾已構成剝削。上訴庭指，高院裁定CB有遭受人口販賣的嫌疑，並非CB實際上遭人口販賣，原審裁決無誤。

答辯方又指，高院認為CB案反映法例沒針對強制勞役的罪行，惟本港有一系列性罪行保護受害人，足以提供保障。上訴庭表示，無證據顯示警方在CB案的失誤是普遍現象，法庭須小心謹慎，不應僭越立法者的角色。上訴庭認為，高院稱現存法例不設強迫勞役罪，或致警方調查CB時犯錯，說法可能引起混淆。

【案件編號：CACV 208/22】

相關字詞﹕上訴庭 警務處 外傭 強迫勞役 人口販賣

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