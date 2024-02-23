的士奪兩命司機囚8年終身停牌 大埔剷安全島撞人群 運署事後裝衝燈相機

控方索被告紀錄 運署無直接回覆

官質疑是否「唔想回答」

被告莫培華（現66歲）任職司機，案發時兼職駕駛的士。法官甫開庭關注，控方向運輸署索取被告的道路交通紀錄不獲直接回應，運輸署僅稱5年前的扣分紀錄可以取消，而非經已取消。法官質疑運輸署長方面是否「唔想回答」，控方表示「用咗好多努力」要求下才取得運輸署白紙黑字的答覆。法官聞言稱，下次有機會傳召他到庭作供；又指現場設有交通黑點標誌，加上嚴重車禍，建議運輸署設置衝燈相機。

運輸署回覆查詢稱，案發後已實行交通改善措施，包括於安全島加設護柱及路緣髹上黑白間條，並在往返行車線中間的雙白線加設斜影線及膠柱，提醒駕駛者不可跨越雙白線。另在交通燈安裝背板及加大燈號、增設交通標誌及道路標記、擴闊行人過路處。署方亦已在有關地點安裝衝燈相機。

另外，法官判刑時提及，事發2021年8月22日早上，被告沿廣福道駕駛紅的西行，當交通燈亮紅燈，行人陸續魚貫而出過馬路。被告前方不是貨車而是綠的，視線沒受阻，但他未有停車，加速「爬頭」，越過雙白線切入迎面東行逆線。被告增至時速約50公里及切回原本行車線，紅的隨即撞向安全島，輾壓一支交通燈，可見衝力不小。被告酒精呼氣和藥物測試結果均呈陰性。

被告駕駛40年 3次違規紀錄

案情指，事件導致59歲男士腦組織被擠出顱腔，當場死亡；63歲女士的胸部和脊柱受傷，翌日不治。另外4人傷勢嚴重，其中4歲男童腦出血，37歲孕婦顱骨骨折和腦內血腫。法官認為，唯一慶幸的是受傷孕婦平安誕下嬰兒；以被告有40多年駕駛經驗而言，3次違規交通紀錄不算差，子女為他撰寫求情信。

法官指出，被告原本以時速32公里駕車，但他切線加速無意圖煞車，可預料引致他人傷亡。被告事後也沒向警方或經律師解釋原因。法官就誤殺罪及危駕致傷罪分別以12年及4年為量刑起點，扣除認罪三分之一刑期，全數同期執行。

【案件編號：HCCC 19/23】