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港聞

港聞二

更生犬相伴減焦慮 暴動入獄者稱慶幸

【明報專訊】懲教署今年起在羅湖懲教所及豐力樓推行「更生輔助犬服務」，由領犬員訓練的兩隻拉布拉多犬，以個人或小組形式為在囚者提供動物輔助治療。臨牀心理學家會觀察在囚者與輔助犬的互動，引導反思個人成長經歷、行為及價值，加深自我認知及培養正面生活態度。署方將視乎服務成效決定是否訓練更多輔助犬、將服務恆常化以至推展到其他院所。

去年8月，署方在羅湖懲教所試行計劃，19名在囚者接受約兩個月的動物輔助心理治療。在囚者Lee（化名）稱，她因暴動罪被判囚4年感崩潰，每天像行屍走肉，不知為何生存，慶幸參與計劃。Lee憶述第三次與輔助犬Fay Fay會面時，原本與他人遊玩的Fay Fay撲向她，好像家人般與她打招呼，令她感親切和溫暖；她亦教曉輔助犬做動作，並學懂從輔助犬的角度思考。該署臨牀心理學家鮑偉豪認為，計劃改善參加者抑鬱及焦慮情緒，減低其壓力及暴力傾向。

機械犬巡石壁 可行斜路偵測失火

另外，署方上月起在石壁監獄引進機械犬巡邏系統，協助巡邏圍牆及院所周邊。署理總懲教主任（智慧監獄）賴偉強表示，機械犬可按預設路線巡邏，配合5G傳輸實時影像至遠端工作站，讓人員監察。他稱機械犬較滾輪式機械人靈活，能在樓梯和斜坡等環境工作，並配備熱成像鏡頭探測溫度，若偵測到有人闖入禁區或失火等，會發出警報。署方花約70萬元由內地購入機械犬，另就技術研發斥資約100萬元；首階段試行3個月，視乎成效決定是否增加功能或擴展至其他院所。

相關字詞﹕更生輔助犬服務 機械犬 懲教署

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