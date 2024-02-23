懲教研修例防受監管者離港 人員涉捅肛案 署長稱加强教育 否認少年犯有「B仔」

日均還押者增16％ 廿年新高

懲教署昨日舉行工作回顧，稱去年新入院所人次（包括在囚、羈押）約1.7萬，較前年增加三成；日均還押人數去年達3096，按年增約16%，錄2000年以來新高。黃國興稱已調撥赤柱監獄及東頭懲教所部分收容額，減輕荔枝角收押所壓力；另已獲立法會撥款，今年中展開原址局部重建荔枝角收押所工程，以增410個成年男性還押者收容額。

去年涉暴動、非法集結和《港區國安法》等被收納入院所達950人次，較前年升約15%。就現正諮詢的《基本法》23條，黃國興稱署方全力支持，前線面對持續出現的國安風險和威脅，需建立完整制度維護國安。他指若立法後在囚人口上升，會靈活調配資源配合。

一名二級懲教助理在壁屋懲教所當值期間，涉以木棍捅傷18歲還押犯肛門，事主肛門撕裂及直腸受傷造成永久傷害，兩名涉事人員上月被控有意圖而傷人罪，還押候訊。黃國興稱作為部門首長，所有人員都是他的資產，當發覺個人資產出事，定會不開心；又以患癌比喻，稱如何確保「這個壞的細胞」不會影響他人屬「重中之重」。他提到過去數月，部門首長級人員曾去個別院所，提醒前線必須守法守規，由副署長梁建業主持的「部門操守委員會」亦制定策略加強誠信及道德操守教育。

前賢學思政召集人王逸戰曾稱有15歲少年犯被「強姦非法肛交」致入院。被問到署方會否徹查，黃稱已第一時間轉介警方，由於調查仍在進行，不宜評論。王逸戰又曾指少年犯中地位最高的稱為「B仔」，在院所「為所欲為」，部分事情在職員默許下發生。黃國興不認為相關情况曾在院所出現，署方對在囚者一視同仁，不會有人有特權，若出現違法違紀，人員將依法懲處。

拒評收畫冊 另提強姦犯看有裸女文章

涉初選案還押的鄒家成去年底提出司法覆核，要求法庭推翻署方以「裸露」為由，禁其收取刊有名畫《維納斯的誕生》的書籍。黃指案件已進入司法程序，現階段不宜評論，同時強調人員只有一個審查標準，「內容不會對在囚者更生不利，或不會影響監獄秩序」，就會容許書本或刊物進入院所。他舉例強姦犯每晚觀看有裸露女性的文章，並非「靜心反思自己」，而是「諗一啲唔應該諗嘅嘢」，會影響更生；若波經和馬經流入會引致賭博發生，故「如果想享受各類型書本，坐監真的有很多限制，不想就不要犯法及坐監」。

網媒「獨立媒體」曾報道，有院所將《明報》部分內容撕去，包括內地維權作家野渡給在囚未婚妻、前支聯會副主席鄒幸彤的情書等，才將報章送到在囚者。黃國興稱，有關報章及文章有派發給在囚者。

新設筆試英文及格率5％

截至去年底，署方有713個紀律人員空缺，佔整體編制11%；料今年招聘約55名懲教主任及按情况全年招聘二級懲教助理。署方去年增設「二級懲教助理中／英文筆試」，同年12月有80人應考，中英文及格率分別為47%及5%，黃認為招聘策略有效。