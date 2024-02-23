咬耳漢上訴申減刑 稱已向事主賠500萬

倡判囚10年 半年內裁決

上訴人陳真（53歲）前年在高院被裁定3項有意圖傷人罪及一項普通襲擊罪成，昨由資深大律師余承章代表。

余承章提出，陳真事後在民事訴訟向4名事主賠償逾500萬元，當中約190萬元賠給趙家賢，認為應納入判刑考慮。法官彭寶琴關注民事賠償能否為陳真帶來刑事案減刑。余回應，法庭應考慮陳真自願賠償減少對事主傷害，並指在涉及商業詐騙的刑事案中，被告盡早賠償往往能換來減刑，背後理念是鼓勵被告彌補對事主的傷害。余強調情况並非買贖罪券，而是着重補償。

上訴方又指，原審就意圖傷人罪量刑監禁7年、總刑期判14.5年，刑期明顯過重，因其中兩罪分期執行，惟罪行源於同一事件，應可大部分同期執行。彭官表示，雖然罪行籠統來說都是傷人，但判刑着重保護受害對象，「每加一個人，刑責就上升」，考慮到案中事主傷勢，認為總刑期13至15年似乎不為過。余回應要同時考慮本案背景及前因，認為總刑期判10年已夠。

棄定罪上訴方賠償 律政司質疑悔意

律政司則稱，意圖傷人罪最高可判囚終身，一般量刑介乎3至12年，原審量刑監禁7年屬中位數，加上趙家賢被咬甩耳後不能接駁，另有事主患上創傷後遺症，故原審就個別罪行和總刑期的量刑並非過重。至於賠償事宜，律政司同意可納入判刑考慮，但質疑陳真在判刑後4個月、放棄定罪上訴後才完成民事賠償，對陳是否有悔意有保留。

【案件編號：CACC60/22】