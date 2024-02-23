旺角下月裝15組防罪CCTV 片段留30日 具刑偵價值則保存

據了解，該15組鏡頭涉及數款不同規格，部分屬4K高清，測試期間會轉換地點及拍攝角度。

年中加裝600組 警正擬操作守則

上述文件稱，「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」屬全港性計劃，由警務處聯同不同政府部門負責推行落實。現階段的615個閉路電視位置分佈於全港18區，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，以及傳統或智慧燈柱。警方會分析全港各區罪案紀錄，審視不同地區的情况、風險、公共秩序等，識別出罪案數字較高及人流較多的地點，聯同相關政府部門實地勘察及研究安裝方案，選定安裝位置。

文件續稱，鏡頭只會拍攝公眾地方範圍，現階段無追蹤功能，所有片段會於錄影日期起計30日後自動刪除；若執法人員認為片段具刑偵調查價值，會按警方指定內部程序將片段複製保存。資訊保安方面，警方正草擬一套內部操作指引，提供監督規範，亦會統籌內部培訓課程，訓練警務人員操作影像管理系統。

文件另指，警方正研究為閉路電視系統配備人工智能科技，以配合執法和提升防止及偵查罪案的效能，待鏡頭和系統正式運作後，警隊會持續審視成效。翻查資料，蕭澤頤本月中受訪時曾稱全港2000部閉路電視並不足夠，將來會安裝更多，不排除設人臉識別技術。

油尖旺區議員、撲滅罪行委員會委員陳少棠回覆本報查詢稱，歡迎計劃於旺角試行，指區內人流多，有不同行業的店舖，值得參考。他說，彌敦道常有大批旅客出入，加上有不少珠寶、鐘表店和銀行等劫案高危地點，建議於附近設置鏡頭。至於應否設人臉辨別，陳認為可稍後再考慮不同安排，目前先試驗和了解市民反應，「一步一步來，不用這麼急」。