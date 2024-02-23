過路爭執涉毆司機毁車 黑幫父子被捕

旺角警區反三合會行動組高級督察岑勁安稱，19日（周一）凌晨約1時，30歲李姓事主駕駛私家車駛經旺角道近旺角東港鐵站時，一名男子突然橫過馬路，事主緊急煞車，雙方爭執。爭執期間另外3男加入，有人自稱三合會成員，向事主拳打腳踢及毁壞其私家車。事主其後駕車離開並報警，4人於警方到場前已逃去。事主其後送院治理，案發片段在網上流傳。

共拘3人 料1人在逃

旺角警區反三合會行動組調查，於事發後兩日分別拘捕3男，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毁壞罪。3人介乎17至46歲，兩人為父子。其中「無良偉」及「肥光」獲警方保釋，3月下旬向警方報到。另外，警方前日拘捕17歲「頌文」，昨到其大埔寓所搜查。

據了解，3名被捕人分別是47歲綽號「無良偉」賴姓男子，以及一對43歲及17歲的尹姓父子，其中尹父綽號「肥光」，即當日過馬路男子；爭執期間有人曾自稱「水房」成員。「無良偉」及「肥光」周二於律師陪同下到警署自首，警方調查後周三拘捕「肥光」兒子「頌文」，他屬於黑幫新義安。