學者憂墮境外干預 保安局澄清「絕不會誤墮法網」

保安局副秘書長廖李可期在信中表示，建議的境外干預罪的3個條件為：（1）配合境外勢力；（2）使用不當手段（例如明知而作出關鍵失實陳述、使用暴力、威脅使任何人的財產或名譽受損等）；（3）意圖帶來干預效果（例如影響政府、立法會或法院履行職能，或干預選舉等）。要3個條件同時符合，達到「三連中」，才會觸犯境外干預罪，保安局稱「絕對不會出現有人誤墮法網的情况」。

對於報道引述有學者擔憂因新聞工作、學術工作會誤墮法網，保安局稱，正當新聞工作、學術工作不會涉及使用不當手段，例如「明知而作出關鍵失實陳述」，更遑論使用暴力或作出任何犯罪行為。「所以正當新聞工作、學術工作根本不會構成境外干預罪，因此無需顧慮」。

局方又說，報道亦引述有觀點稱境外干預罪「似乎超越單純維護國安」，這是完全錯誤。一些國家近年已實施針對境外干預的法律，可見其他國家亦不允許境外干預行為，故若稱有關罪行「似乎超越單純維護國安」的結論，明顯與事實不符。

（透視23條系列·社團條例）