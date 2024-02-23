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港聞

港聞二

文件未提可否上訴 政府：歡迎提意見

【明報專訊】政府建議若保安局長可因維護國家安全所需禁止本地組織運作，諮詢文件未明確提及會否設上訴機制。港府發言人回覆稱，關於禁止組織運作機制的相關事宜，歡迎公衆提出意見。諮詢文件有引用英國《2000年恐怖主義法》，英國也有相類法例禁止危害國安組織，而被禁制組織有上訴機會。

翻查2003年政府推出的《國家安全條例草案》，曾建議因保安局長取締決定而感到受屈者，可向原訟法庭上訴，終審法院首席法官可就上訴程序作規定。

學者：有始證不濫權

港大政治與公共行政學系榮譽教授卜約翰認為，今次諮詢文件沒有具體說明當局決定禁止組織運作的程序、做決定前是否會徵詢公眾，以及涉事組織可否上訴等，認為上述細節對說服社會取締權力不會被濫用是「不可缺少（essential）」。

英相類法例涵兩層上訴機制

而根據英國《2000年恐怖主義法》，若內政大臣認為某組織涉及恐怖主義，可禁止組織運作，有關組織可提出書面上訴申請，內政大臣需在接獲申請的90日內做最後決定。若申請被拒，申請人可向「被禁組織上訴委員會（Proscribed Organisations Appeals Commission）」再提出上訴，委員會批准上訴並獲英國國會同意，相關組織就不被取締。

本報向政府查詢禁止組織運作的機制，包括會否設上訴，政府發言人回覆稱，有關機制不影響《社團條例》中與社團註冊相關的規定；就禁止組織運作機制的相關事宜，歡迎公衆提出意見。

發言人續稱，由於《公司（清盤及雜項條文）條例》已提供機制可基於維護國安所需，把某公司自公司登記冊剔除，故初步考慮禁止組織運作機制不適用於公司。

現行社團例工會例允上訴 公司例無

根據現行的《社團條例》，被禁止運作社團的幹事或成員若感到受屈，可以在30天內向特首及行政會議上訴。

港府2018年引用《社團條例》禁止香港民族黨運作，政府曾三度容許延期提交申述，至特首會同行政會議拒絕上訴，整個過程超過半年。而政府曾分別引用《公司條例》取消支聯會登記及申請壹傳媒清盤的規例，則無申述或上訴機制。

按照《職工會條例》，當局取消工會登記前兩個月，須事先書面通知任何有投票權的會員，也可向高等法院原訟庭上訴。

（透視23條系列·社團條例）

相關字詞﹕透視23條 23條立法 國家安全 社團條例 基本法23條

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