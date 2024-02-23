社團例涵工會 勞界倡訂指引列情景 部分團體為國際組織屬會 憂遭總會連累盼政府釐清

明報記者 施晉宇 林勵

23條諮詢文件提到，現行《社團條例》未有涵蓋的組織，若打着「人道支援」和「援助基金」等旗號，實質在港從事危害國安活動，甚至在境外成立或移師到境外，條例無法有效規管。

按內地《境外非政府組織境內活動管理法》，若境外非政府組織涉「煽動抗拒法律法規實施」、「非法取得國家秘密」及「其他危害國安、損害國家利益或社會公共利益」等，登記管理機關可吊銷其登記或取締臨時活動。

政府曾引他例禁制 2020起221工會取消登記

港府亦曾引用其他法例禁制組織。勞工處數字顯示，2020至2023年有221職工會取消登記，其中香港言語治療師總工會及香港白領（行政及文職）同行工會因違反《職工會條例》，2021及2023年被取消登記。

勞聯主席林振昇提到，部分聯會是國際工會組織屬會，如「香港倉庫運輸物流員工協會」是國際運輸工人聯盟屬會，若原屬勞工組織的國際團體突然發表支持台獨等言論，或令本地相關組織被界定為政治組織，冀當局釐清本港聯會在不可控情况下需否負刑責。工聯會鄧家彪亦同意當局制定指引，舉例若境外勢力影響工會領導層選舉才屬違法，令職工會安心在港營運。

有憂工會為自保減國際聯繫

清潔服務業職工會總幹事杜振豪稱，職工會與國際工會組織聯繫是「理所當然」，舉例部分外賣平台是跨國企業，不排除各地相關工會發起聯合杯葛行動爭取勞工保障；他擔心23條立法後，本港職工會為求自保而減少國際聯繫。記者協會主席陳朗昇稱，記協是國際記者協會成員，後者無可避免就人權狀况表態，冀當局釐清相關交流日後是否合法。

取締機制擴及法團 莊榮輝不解與國安關係

諮詢文件亦建議涵蓋取締機制至法團。反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，法團主要處理大廈公用部分業務，如審議管理費調整及選擇清潔及維修公司等，無法想像法團與政治活動及國安關係。他稱，法團作為全個屋苑業主的代表，日後若有法團成員被捕是否等同屋苑業主都有問題，認為當局需列明相關刑責和犯禁情况，避免「無辜者」受牽連。

學者指擴警監管公民社會權力

卜約翰稱，修例做法明顯擴大警察監管公民社會的權力，憂修訂或進一步縮窄本港公民社會；形容「原本對外開放的香港，將在政府帶領下繼續內轉（turning inward）」，反問是否當局期望看到的結果。

（透視23條系列·社團條例）