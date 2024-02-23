搜報館後 陳指示頭版刊「堅守」聲明

控方引述8月11日的報道內容，黎智英表示「煮到埋嚟咪食」，張被帶走時說「蘋果一定可以撐落去！」；陳則在facebook表明「所有同事都會繼續編採工作，新聞繼續發布、報紙明天照常出街」。控方問陳為何這樣說？陳回應，當時很多新聞界同業關注《蘋果》會否繼續出版刊物，因此她在個人帳戶告知「公司係會聽日繼續出到報紙」。

報道同時列出其他被捕者的圖表，包括黎智英兩名兒子、香港故事成員李宇軒等。控方關注李的照片來源，陳指一般會使用資料相片或不涉版權的相片。報道另有「堅守崗位，撐到底！」的聲明，譴責警方大舉封樓搜查，圖以威嚇手段侵害新聞自由，又肆意翻閱新聞材料，強調《蘋果》全人會緊守崗位。

陳表示聲明刊頭版是她的主意，但不記得是否由她撰寫，可能是她講述大概內容後再找文筆好的同事執筆。她認為搜報館「好大件事」，張劍虹亦有表明《蘋果》會「撐落去」的立場，「我就覺得要根據包括張生講嗰句嘢，個意思同埋精神，表達一下我哋對呢件事嘅睇法」。

（黎智英案）