陳：國安法後黎續邀外國人對談 員工憂慮

有份同意報道列「賣港罪人」

控方助理刑事檢控專員張卓勤昨日首先呈遞《蘋果》在國安法生效的7月1日發布之報道〈撐惡法葬送自治 賣港罪人逐個數〉，當中詳列支持國安法立法的時任特首林鄭月娥、前特首董建華、梁振英、港區人大及政協等人的圖片。陳沛敏稱，報道是記錄這批人在國安法立法過程的角色及態度，不記得是誰首先提議製作，「但係都係我同意嘅」，亦反映黎的取態。

張劍虹曾囑小心報道制裁

由時任社長張劍虹開設的「國安法應變委員會」群組亦在7月2日移至通訊程式Signal。陳稱當時對WhatsApp私隱有疑慮，加上Signal有信息自動刪除功能，「大家做傳媒，唔知道（國安法）條紅線點畫」，故移至Signal以便討論敏感議題。

《蘋果》7月4日發布金融學者賀江兵評論美國制裁香港的文章，控方關注國安法生效後《蘋果》有否再發布與制裁相關的文章。陳供稱張劍虹曾叮囑「小心啲」處理制裁，她仍會報道相關新聞，但只陳述事實；論壇版則另作別論，黎仍在專欄提及制裁，她觀察其他評論文章亦「傾向對制裁正面支持」。

稱未按黎建議刊「制裁名單」

7月15日，時任美國總統特朗普簽署《香港自治法案》的行政命令，黎轉發全文並附上自己的評論，建議陳草擬一份「shit list」。陳稱，據她理解黎的意思是刊登「制裁名單」，但她認為新聞形式很難處理，最終只報道法案的影響。控方詢問黎有否再談到制裁？陳供稱黎在「飯盒會」等場合均談過，認為制裁可對政府施壓，黎亦繼續主持「Live Chat with Jimmy Lai」，邀請外國人對談，故她判斷黎在國安法後仍然「覺得國際壓力係有用嘅」。

陳續稱，黎在國安法生效後曾形容條文「比佢原本想像更加大鑊」，她與不少同事亦對黎繼續訪談節目「有少少驚訝」，她亦諮詢過公司律師的意見，擔心節目「內容會唔會有問題」，亦透過張劍虹向黎反映意見，「但係之後黎生都係見到佢又繼續呢個節目」。

飯盒會談紅線 結論「按良知」

陳與黎另在7月的「飯盒會」談到國安法紅線，信息顯示陳7月17日發送「今日飯盒會討論重點」，其中一點是「字眼可作斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」。會上另一重點是為「需要多約海外作者」，陳沛敏供稱是黎的建議，因為當時很多海外媒體及評論很關注香港在國安法生效後的情况。

《蘋果》7至8月持續報道美國制裁名單、海外人士被國安法通緝、時任美國國務卿蓬佩奧宣告對華政策失敗等新聞，陳供稱黎較重視美國的看法「同埋佢對中共都係比較批判」，故她亦認為上述新聞重要。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）