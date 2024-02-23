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港聞

港聞二

計劃夭折後「槍手」匿大埔 遇截查開槍

【明報專訊】由無名組織吳智鴻安排在「12．8計劃」擔任槍手的蘇緯軒，於計劃夭折時尚未被捕，亦沒就另案到警署報到。蘇和當時女友、本土民主前線成員鍾雪瑩（29歲）攜同AR15長槍、手槍和彈藥藏身於大埔翠屏花園，警方及後在附近截停蘇鍾兩人，蘇被捉住手臂時轉身掙脫逃跑，從腰間拔出手槍向警長開了一槍，子彈並沒擊中人。

蘇緯軒承認串謀謀殺等3罪，包括和鍾雪瑩於住所管有一支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣，及兩個共載有30發彈藥的手槍彈匣。

手機有練槍片 曾怨彈藥少

根據案情，2019年12月8日凌晨，蘇緯軒曾抱怨彈藥不足，吳智鴻稱「其實30飛乜都打晒」，蘇表示「如果慢慢打，一槍一個就係」，兩人討論如何運槍到港島。不過警方當日事前拘捕多名核心成員，令計劃未能成事。蘇曾攜槍匿藏於大圍賓館，在本案另一被告陳玉龍面前練習拔槍裝彈。

同月20日晚上，警方尾隨截查蘇及鍾期間，蘇開槍並被制服，他在警誡下承認「頭先嗰一槍係我開嘅」。蘇於錄影會面中說，當年約三四月認識Telegram帳號為「流浮山刀手」的吳智鴻並得悉殺警計劃，蘇的手機內載有10段練槍片段。

鍾表示於8月結識蘇，對方稱與家人吵架，於是叫她一同在12月16日遷入藏身住所；開槍事件後，她「因為驚」曾返住所收拾東西離開。

【案件編號：HCCC 164/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀謀殺 國際人權日 槍手 反修例事件

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