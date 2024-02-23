計劃夭折後「槍手」匿大埔 遇截查開槍

蘇緯軒承認串謀謀殺等3罪，包括和鍾雪瑩於住所管有一支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣，及兩個共載有30發彈藥的手槍彈匣。

手機有練槍片 曾怨彈藥少

根據案情，2019年12月8日凌晨，蘇緯軒曾抱怨彈藥不足，吳智鴻稱「其實30飛乜都打晒」，蘇表示「如果慢慢打，一槍一個就係」，兩人討論如何運槍到港島。不過警方當日事前拘捕多名核心成員，令計劃未能成事。蘇曾攜槍匿藏於大圍賓館，在本案另一被告陳玉龍面前練習拔槍裝彈。

同月20日晚上，警方尾隨截查蘇及鍾期間，蘇開槍並被制服，他在警誡下承認「頭先嗰一槍係我開嘅」。蘇於錄影會面中說，當年約三四月認識Telegram帳號為「流浮山刀手」的吳智鴻並得悉殺警計劃，蘇的手機內載有10段練槍片段。

鍾表示於8月結識蘇，對方稱與家人吵架，於是叫她一同在12月16日遷入藏身住所；開槍事件後，她「因為驚」曾返住所收拾東西離開。

【案件編號：HCCC 164/22】

（反修例風暴）