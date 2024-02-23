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港聞

港聞二

屠龍隊長另一被告認反恐例爆炸罪 稱報復示威者被打 組小隊籌錢「以武制暴」

【明報專訊】2019年「12．8國際人權日」遊行，組織「屠龍小隊」與另一組織涉計劃設炸彈並槍殺警員，律政司首引《反恐條例》在本宗反修例案件檢控多人。屠龍小隊隊長早前承認籌400萬元資助計劃，昨於高院和隸屬另一組織的男子承認《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，後者另承認「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪。兩人在「同意案情」提及，屠龍小隊宗旨是不惜犧牲、「以武制暴」，有被告事前接受軍訓及製作炸彈，分工合作執行計劃。

誰是主腦 兩人有分歧

被告黃振強（案發時22歲，下同，報稱無業）為屠龍小隊隊長，和吳智鴻（24歲，工程人員）承認上述爆炸罪。黃早前亦承認《反恐條例》「串謀籌資作出恐怖主義行為」罪，至今3人承認《反恐條例》罪行，案中8人先後認罪（見表）。黃、吳承認的案情有分別，黃指吳是「12．8計劃」的主腦及早於7月已安排，吳冀有所需人手和屠龍小隊配合，惟吳則表示他與黃均是當中策劃者。

「推翻政府先要搞掂警方」

綜合8人的「同意案情」，黃、吳於元朗7．21事件後透過Telegram認識，翌月兩人首次見面，吳稱將有一個大計劃及會運槍抵港。8月荃灣有示威者被追打，黃和Tg群組成員決定報仇並成立屠龍小隊，用極端手段逼政府回應五大訴求。被推舉為隊長的黃曾代表接受「立場新聞」和《蘋果日報》訪問，令小隊被視為「勇武」；他以小隊名義籌錢，資金充裕。經過精英化的小隊剩下十多人，Tg群組「滅龍」是他們使用群組之一。吳曾向黃提出警方和示威者武力不對等，要推翻政府先要「搞掂」警方，時機合適可用槍「殺狗（意指殺警）」。

同年9月，吳與其團隊成員彭軍壕（33歲）前往台灣參加由當地退役軍人舉辦、某男子資助的軍事訓練，練習格鬥、使用武器和恐怖主義概念。吳又向蔡凱明（21歲）請教設計土製炸彈的引爆裝置，蔡提供電路圖和採購組件。

西貢試槍 電話裝置試爆

同年11月，黃在中大暴動期間受傷，吳和彭到西貢郊區試槍，並曾用電話裝置試爆成功；另外彭表示，吳曾問過關於從浸大和城大偷取的化學品之情况。彭按吳的指示從陳玉龍（27歲）取得手槍藏於摩星嶺，又經陳把槍轉交蘇緯軒（18歲），另一手槍則給吳。張俊富（22歲）則幫黃存放煙花爆竹在貨倉。

吳、黃曾擬於10月1日和12月1日行動，最終延至12月8日民陣發起港島遊行時執行。他們計劃在屠龍小隊破壞的掩護下，由吳智鴻引爆遊行途中放置10至20公斤炸藥製成的一大一小炸彈，蘇伺機用長槍殺警，其後就可「全民執槍」，即撿其佩槍作為己用。

行動前夕，彭、吳在香港華仁書院組裝兩枚土製炸彈，兩人與黃晚上沿軒尼詩道視察。當日凌晨，黃在安全屋被捕，吳則在清早於家中被捕。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 串謀謀殺 反恐條例 串謀犯對訂明標旳爆罪 殺警 國際人權日 反修例事件

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