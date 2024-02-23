中大醫學院續增聘教員 放眼與國際二十大競爭

設教席專注教學臨牀 增吸引力

中大醫學院擬2027年建成新教學科研綜合大樓，料每年可招收400名醫科生及330名護士生。趙偉仁稱，增加招生會配合教資會和醫衛局逐步推進，為免日後師生比例懸殊，未來會積極招攬和挽留教學人才。

趙偉仁透露，該院自2021年起目標招聘50名首席研究員，至今亦已增聘逾170名教研人員，其中逾80人於過去一年聘請，另有10人正洽談。他提到，教學人員要兼顧教學、臨牀服務和研究，工作量較在公私營醫院多3至4倍，難吸引人才加入醫學院，故該院將增設只做教學和臨牀服務的教席。

研設AI課程 院長親自落場

專門研究機械人和人工智能（AI）輔助手術的趙偉仁又表示，該院正研究在醫科培訓增設AI課程，當中倫理等內容擬為必修課，目標下學年推出，他會親自「落場」教授。

對於科技大學擬成立本港第三間醫學院，趙認為須思考資源投放、教研人手和硬件例如教學醫院等問題；至於會否造成競爭，他形容現時中大和港大兩間醫學院「有良性競爭才有進步」，並須保持恆常溝通，「可以落場打波有競爭，但係打波完咗可以大家去飲啤酒嘅」。

趙認為，真正競爭是與國際知名的二十大醫學院，「我唔係睇緊香港㗎講真」，又稱該些醫學院教職員以500至1000人計，反之中大醫學院僅約250人，故須積極增人手。

身兼政府醫療創新發展督導委員會委員的趙偉仁稱，中大醫學院擬日後進駐「河套區港深創新及科技園」，例如醫學院4個「InnoHK」科研中心，亦希望將該院生物樣本庫應用在河套區，融合大灣區樣本。他亦冀協助跨國公司落戶河套，將本港註冊的藥械引入大灣區，期望當局與內地商討綠色通道加快內地註冊。

未見23條諮詢影響該院國際合作

政府正就23條立法諮詢公眾，趙說該院絕對支持，相信不影響學院聘人才及現有教職人員，強調穩定社會有助醫療創新發展，亦未見影響該院國際合作，例如他仍正與美國、英國及澳洲等地大學合作。對於中大近月陷校政風波，他稱醫學院管治一向穩定，且中大過去一年獲捐金額冠絕八大，反映社會對中大未來發展仍充滿信心；又說中大校內一向有跨學科合作，亦相信風波過後管治會改善。