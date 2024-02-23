讓路科技城 247頃濕地保育區緩衝區倡撤除 毋須理「零淨損失」原則 7環團聯署籲城規今把關

規劃署：逾六成已非濕地

規劃署昨晚回覆查詢稱，新田科技城發展計劃約247公頃位於「濕地保育區」（150公頃）及「濕地緩衝區」（97公頃），當中逾六成已非濕地，其餘涉90公頃魚塘將填平發展。根據建議，該247公頃土地將發展，作創科和相關用途。按正公開諮詢的環評報告，因填塘發展而引致濕地功能損失，會通過建立三寶樹濕地公園，達至濕地生態功能及承載力沒有淨減少。

邊諮詢環評邊交大綱圖 消息：非罕見

政府消息稱，政府已表明新田科技城項目今年底動工，城規會今日同意將「新田科技城分區大綱草圖」進行為期兩個月公眾諮詢，之後委員會仍要處理公眾意見及審批，料需5個月，承認時間緊迫，故當局仍就該項目環評報告供公眾查閱期間，已向城規會提交分區大綱草圖，強調非罕見做法。

三寶樹研補償「生態及漁業」損失

城規會文件顯示，新田科技城項目總發展面積約627公頃，當中約300公頃為創科用地，提供700萬平方米總樓面面積。文件稱項目會平衡發展及保育，漁護署正進行三寶樹濕地保育公園研究，除保育候鳥飛行路線，亦可補償因發展新田科技城而造成「生態及漁業資源」（ecological and fisheries resources）損失，措施包括增加魚塘面積、改善魚塘生境，以及限制人流減低對雀鳥滋擾等。

另文件建議將新田科技城北部合共約247公頃受保護濕地剔除，整個新田科技城納入「新田科技城分區大綱草圖」（1004公頃）。

翻查資料，去年10月發展局長甯漢豪稱新田科技城項目或影響部分濕地，但應離開「一換一」思維，若影響到生態敏感地區，並非講求「保量」而是要「保質」，若永遠講求「一換一」，香港有很多發展未能向前。

長春社：未證補償措施 發展凌駕科學

長春社公共事務經理吳希文表示，過去政府修訂城規會指引基於生態調查結果而制訂，具科學基礎，但當局今次修訂並無做研究，而相關環評報告亦未通過，再加上漁護署研究未有結果，「未能證明是否可以透過各種加強保育措施，去補償損失的濕地」，認為做法是「發展凌駕科學」。

劉國勳倡檢討保育區 釋放濕地發展

劉國勳認為，新田科技城項目有部分範圍與濕地重疊，但可透過保育轉移方式，集中資源加強鄰近濕地或魚塘的生態價值，達補償效果。他又稱濕地保育區界線非不可改動，認為濕地緩衝區及保育區自1990年代確立以來，區內濕地產生變化，「劃了保育區，好多嘢反而唔做得，例如主動保育，結果愈來愈多漁塘荒廢，保育價值下降」。他說政府為發展新田科技城，修訂相關保育區及緩衝區界線，但稍後應全面檢討其餘保育區及緩衝區，釋放部分魚塘及濕地以供發展。

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