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潮行GBA：「行通濟，冇閉翳」元宵行通濟橋 佛山萬人齊祈願

【明報專訊】明天是元宵節。每年正月十五的傍晚開始，佛山人都會扶老攜幼，拿着風車、風鈴及生菜，走過位於禪城的通濟橋，口中默念「行通濟，冇閉翳（閉翳指憂愁、衰氣）」，祈求新一年平安順利。這個習俗是佛山最具特色的節日活動，每年吸引數萬市民及遊客參加。

明報記者 司徒聰穎

通濟橋位於佛山普瀾公路北端的同濟路口，北連金魚街，約有400年歷史。據《佛山忠義鄉志》記載，該橋最初由鄉民集資修建，後來由於失修，於明代天啓五年（1625年）倡建新橋，取名「通濟橋」，「橋以通濟名，必通而後有濟也」，當時列為佛山八景之「村尾垂虹」。通濟橋是當時來往順德、番禺的必經之路，也是佛山商貿交流要道，商民為求來年順境，行通濟橋討個吉利，漸成習俗，衍生「行通濟，冇閉翳」一語。

不過，佛山後來多次擴建馬路，通濟橋下的河涌改為暗渠，橋面改為道路，再找不到「橋」的痕迹，行通濟習俗亦停止。

直到2001年，佛山市政府斥資復原通濟橋。新橋長32米、闊9.9米，以防滑條取代台階，在橋的北端放置9條、南端13條，重現古橋石級「九出十三歸」的寓意，安全之餘亦體現祈福理念。橋下有魚池，加上南北兩端的廣場及周邊園林庭院，形成面積7300平方米的公園，是市民休閒的好去處。

舉風車持生菜出發 留意交通管制

「行通濟」的習俗亦隨着新橋建成而復蘇。每年正月十五傍晚至翌日，短短30多米的通濟橋都會迎來萬人空巷的熱鬧景象，有扶老攜幼的市民，也有慕名而來的遊客，浩浩蕩蕩由北到南走過通濟橋，祈求來年平安順利。

不過，參加者需留意當日交通管制，建議在地鐵普君北路站或朝安站下車，按指定方向前行；活動結束後可沿普瀾二路轉入同濟路，在同濟路地鐵站離開。

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