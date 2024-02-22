【Emily】談Taylor Swift不來港 林建岳：主要係冇適合場地

星洲場館容5萬人 港得萬二人

林建岳多次話自己唔係幫政府解畫，但香港缺場地係鐵一般嘅事實，仲話即使大家知道出年會有一個容納5萬人嘅場館（應係指啟德體育園主場館），但都唔知個場館會係點、得唔得，冇可能𠵱家已經plan定出年5萬人嘅表演。

岳少反而話佢旗下公司下個月喺香港會搞K-Pop演唱會，「香港搞K-Pop有市場，澳門就唔會搞K-Pop，因為佢哋想吸客同時去賭錢，K-Pop吸引嘅廿歲觀眾就唔係澳門想吸嘅客，佢哋想吸40至50歲嘅客」。

佢席間又談及內地早前嘅熱播劇《繁花》。「我睇完後都有同家衛（《繁花》導演王家衛）講，你拍出來八十、九十年代嘅上海都唔係嗰時真實嘅上海，我當年經常到上海，邊度有咁多燈。」

不過佢話《繁花》加入多首香港當年流行曲，正好係滬港合作互動嘅最佳例子。