【Emily】被指抄襲謝偉俊2016年質詢內容 林素蔚：條嘢係我嘅，我承擔責任

謝偉俊同Emily講，話噚日林素蔚致電道歉，相信係林助理嘅失誤。對於林提出嘅質詢內容係咪有抄襲成分，謝偉俊話「當然係啦」，又話相信林都唔會否認，又引述報道指「佢（林）今（昨）日都話作為最高負責人，會負責任」。

謝偉俊：林致電道歉

料係助理失誤

對比二人嘅質詢內容，林提出嘅質詢版本，有約200個字同當年謝偉俊提問內容一模一樣。林稱有同助理傾過口頭質詢嘅內容，話謝當年質詢時，都未有基層醫療相關嘅計劃、慢性疾病共同治理先導計劃同地區康健中心，所以佢質詢嘅角度同謝偉俊6、7年前唔同，而佢嘅關注點在於糖稅同禁止高糖食品。

200字雷同 林：關注點唔同

至於提出質詢前係咪同謝偉俊「夾過」，林素蔚就話非常尊重「Paul哥」（謝偉俊），但就公共醫療政策，佢話自己做咗13年社工，前線同管理層都有做過，會有自己獨特一套看法，雖然謝偉俊嘅質詢值得參考，但強調內容有唔同。

被問會唔會處罰幫手草擬問題嘅助理，林無正面回應，淨係話「尊重每個人嘅選擇」。