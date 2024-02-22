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港聞

港聞二

退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔

【明報專訊】74歲退休翁2020年因生膽石前往瑪麗醫院就醫，接受膽管鏡檢查後內臟出血及心口痛，多次手術後不治。死因研訊昨日繼續，外科專家醫生指出有理由相信事主接受膽管鏡檢查時十二指腸已穿孔，有可能是醫生嘗試𠝹闊膽管時「𠝹大咗，或者𠝹過龍」，導致事主出現十二指腸穿孔併發症。研訊已傳召所有證人，今日結案陳辭。

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局列作有利害關係方。法醫歐陽覺謙供稱，解剖顯示事主肺部發炎、心內膜下心肌梗塞，以及腸胃內的手術縫合完整無缺。他分析事主直接死因是支氣管肺炎及急性心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致腹膜炎。

指X光片顯示有異常

「可惜醫生睇唔到」

現任東區醫院外科顧問醫生及主管賴俊雄以專家證人身分供稱，相信事主於同年8月25日接受膽管鏡檢查時，十二指腸已出現穿孔，有可能是醫生嘗試𠝹闊膽管入口以拖出擔石時𠝹穿十二指腸。賴續稱，檢查時膽管鏡會噴出氣體以擴闊膽管，同時醫生持續進行X光檢查。賴翻閱X光照片，發現事主腹內有氣體泄漏，顯示當時十二指腸出現穿孔，「好可惜，做內視鏡醫生睇唔到X光有唔正常嘅氣體。」

醫管局代表問到，早前有證供指事主的十二指腸穿孔屬於細小穿孔，推測在膽管鏡檢查時被引導線所傷，賴表示引導線很少導致穿孔，但同意醫生𠝹穿十二指腸只是可能的原因。

醫局稱檢查時已疑穿孔

專家：起疑應即做CT

醫管局代表稱，瑪麗醫院多名醫生觀察事主8月25日及翌日的X光照片，都沒有發現彌留氣體。賴稱，當十二指腸被𠝹破後，氣體會湧向腹外膜，形成腹外膜氣體；彌留氣體一般由於膽管鏡捅傷內臟所致，兩者成因有別，但是很多醫生沒有為意腹外膜氣體。醫管局代表又稱，從負責膽管鏡檢查的醫生羅博頤證供得知，他在膽管鏡檢查後已思疑穿孔，事後加強檢查事主及提供抗生素治療。惟賴指如果羅當時有思疑，首要任務應是立刻為事主做CT檢查，但院方至兩天後才安排。

【案件編號：CCDI-1075/20】

（死因研訊）

相關字詞﹕支氣管炎 心肌梗塞 膽石 瑪麗醫院 死因研訊

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