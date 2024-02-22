退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局列作有利害關係方。法醫歐陽覺謙供稱，解剖顯示事主肺部發炎、心內膜下心肌梗塞，以及腸胃內的手術縫合完整無缺。他分析事主直接死因是支氣管肺炎及急性心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致腹膜炎。

指X光片顯示有異常

「可惜醫生睇唔到」

現任東區醫院外科顧問醫生及主管賴俊雄以專家證人身分供稱，相信事主於同年8月25日接受膽管鏡檢查時，十二指腸已出現穿孔，有可能是醫生嘗試𠝹闊膽管入口以拖出擔石時𠝹穿十二指腸。賴續稱，檢查時膽管鏡會噴出氣體以擴闊膽管，同時醫生持續進行X光檢查。賴翻閱X光照片，發現事主腹內有氣體泄漏，顯示當時十二指腸出現穿孔，「好可惜，做內視鏡醫生睇唔到X光有唔正常嘅氣體。」

醫管局代表問到，早前有證供指事主的十二指腸穿孔屬於細小穿孔，推測在膽管鏡檢查時被引導線所傷，賴表示引導線很少導致穿孔，但同意醫生𠝹穿十二指腸只是可能的原因。

醫局稱檢查時已疑穿孔

專家：起疑應即做CT

醫管局代表稱，瑪麗醫院多名醫生觀察事主8月25日及翌日的X光照片，都沒有發現彌留氣體。賴稱，當十二指腸被𠝹破後，氣體會湧向腹外膜，形成腹外膜氣體；彌留氣體一般由於膽管鏡捅傷內臟所致，兩者成因有別，但是很多醫生沒有為意腹外膜氣體。醫管局代表又稱，從負責膽管鏡檢查的醫生羅博頤證供得知，他在膽管鏡檢查後已思疑穿孔，事後加強檢查事主及提供抗生素治療。惟賴指如果羅當時有思疑，首要任務應是立刻為事主做CT檢查，但院方至兩天後才安排。

【案件編號：CCDI-1075/20】

（死因研訊）