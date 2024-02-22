放生活化石 水底追蹤影 裝聲學儀器測瀕危馬蹄蟹活動 分析棲地資料

全球4品種 本港見其二

幼蟹減至不足萬隻

馬蹄蟹學名鱟，是蜘蛛和蠍子的近親，4億多年前已存在，過去數億年形態無太大改變，故有活化石之稱。根據保育基金提供數據，本地年幼馬蹄蟹數量已減至約不足一萬隻；成年馬蹄蟹數目則缺乏數據，難估算數量。溫翰芝指出，香港有適合的海岸線供馬蹄蟹棲息，東涌一帶海岸是本地成年馬蹄蟹覓食、繁殖及孕育幼年馬蹄蟹的重要地點，故團隊選定東涌灣、鱟殼灣及沙螺灣對出海域，放置4個聲學接收器於水底，以追蹤成年馬蹄蟹，監測範圍約3平方公里。

溫翰芝說，首階段研究為期半年，共追蹤10隻成年馬蹄蟹，研究人員會先在馬蹄蟹背甲上外置聲學標籤，再放回海中，當牠們進入監測範圍，接收器便會記錄出沒時間、位置及距離等。調查結束後，研究人員會收回接收器，以收集到的水溫、鹽度等環境參數，分析本地馬蹄蟹的棲息條件。

港兩品種未受法例保護

目前香港兩種鱟均未被列入《野生動物保護條例》受保護物種之一，溫翰芝表示，牠們面臨滅絕的因素除年幼馬蹄蟹棲息地泥灘受破壞、成年馬蹄蟹被棄置漁網纏繞致死等，亦因為牠們的血液可被用來製作「鱟試劑」，測試醫藥產品有否受到污染。

血液可製試劑遭捕殺

基金引述世界自然保護聯盟紅色名錄曾提及，鱟試劑在美國的製造過程中，被抽血的馬蹄蟹會被放生，但在亞洲地區，不少馬蹄蟹則因失血過多死亡。

溫指出，目前只有少數人捕捉馬蹄蟹食用，保護牠們的棲息地是保育基金未來的主要工作，強調馬蹄蟹滅絕將對本地生態系統有大影響，包括影響以馬蹄蟹作主要食物來源的候鳥紅腹濱鷸。

根據世界自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄，紅腹濱鷸被列為「近危」。海洋公園保育基金總監祝效忠指出，未來會研究在海洋公園內發展馬蹄蟹人工繁殖計劃，讓馬蹄蟹在港繼續繁衍生息。