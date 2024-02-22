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港聞

港聞二

陳沛敏為黎Twitter擬內容：「美應否制裁」撐國安法政協

【明報專訊】控方呈遞的WhatsApp紀錄顯示，黎智英就發布Twitter（現稱X）帖文曾着陳沛敏提供意見。陳兩度推薦新聞及草擬文字描述發送給黎，她庭上確認黎曾採納，發布港區全國政協委員支持國安法的新聞，並附以內文「美國政府應該制裁這些人嗎？」

黎在2020年5月22日請陳「幫幫手」每天挑選一些重要新聞，構思合適的內文，供他在Twitter發布。陳沛敏翌日發送香港電台報道港區人代及政協支持國安法，附以一張唐英年等港區全國政協委員手持「支持國安立法 護航一國兩制」橫額的照片。陳發信息問「賣港賊，制裁名單？」又指「張相和唐英年的發言令許多香港人生厭」。黎回覆「我明白了，好建議」，並稱已在Twitter發帖。

控方呈遞黎同日發帖：「美國政府應該制裁這些人嗎？」陳供稱她應黎的要求揀選新聞供他發布，並確認黎採納了她的建議，但用字非完全相同。

6月1日，黎再問陳「有冇料給我餵Twitter？」陳發送《蘋果》報道時任基本法委員會副主任避開叫喊「結束一黨專政」口號的遊行人士一文，並稱「六四叫咗三十年都冇影響國家安全，而家唔准叫」；陳庭上稱不記得黎最終有否採納其建議。

就黎投稿《紐時》提供意見

除了Twitter帖文，黎在5月27日亦就《紐約時報》投稿詢問陳的意見。黎提及《紐約時報》要求他多描述對國安法的觀察，請陳協助。陳回覆指國安機構一旦駐港很可能「羅織其他人的罪名」，禁外籍法官審理國安案是違反法治、一國兩制；陳庭上補充，當時與黎分享社會輿論對國安法的擔心，不記得最終黎的投稿內容。

（黎智英案）

相關字詞﹕陳沛敏 蘋果日報 黎智英案 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 港區國安法

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