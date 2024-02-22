不認同以《蘋果》名義籲美關注港國安法 與黎商討 陳沛敏：黎智英堅持一人一信行動

明報記者

控方指自2020年5月，消息稱人大常委將就《國安法》立法，《蘋果》同月24日於頭版發布〈一人一信救香港〉計劃內容，陳沛敏稱前一天黎「突然提出呢個idea（主意）」，呼籲公眾去信時任美國總統特朗普。陳憶述當日接近中午知悉計劃，特意提早回公司了解，「因為對於呢件事，我唔係好認同」，她認為以《蘋果》的名義發起不適當，「想搞清楚係咪一定要咁做」。

曾提議黎私人名義落廣告被拒

刊載後黎指李柱銘不同意計劃

陳續稱，當日她曾與時任社長張劍虹和黎商量，其間問黎為何不以私人名義在《蘋果》落廣告，不過黎表現得「好堅定要做呢樣嘢」，「都係無聽到、無接受我嘅建議」。她再單獨接觸張劍虹，感覺張亦不是十分熱中。控方詢問黎發起行動的目的為何？陳供稱黎冀特朗普關注國安法立法，「然後可能唔知做啲咩去阻止呢件事發生」。

陳特別提到24日刊出計劃內容後，前香港眾志秘書長黃之鋒等人撰文批評《蘋果》做法。她將黃的觀點轉達給黎，望不要再推動計劃，然而黎的態度無變，回覆她表明不同意黃觀點，並稱「我知道許多人都不同意這樣做，包括『Martin』」；陳表示「Martin」即民主黨創黨主席李柱銘。控方指，《蘋果》及後於5月25日及27日均在報紙再刊登有關行動的內容，陳表示「因為黎生堅持」。

刊載當日有人示威

官問：刻意還是巧合

控方呈遞《蘋果》在5月24日的頭版發布〈一人一信救香港〉翌日，即25日以頭版報道〈萬人上街 再響逆權號角無懼惡法反惡法〉。法官李運騰詢問，在刊登前者時，陳是否知悉該天有示威活動？這是刻意還是巧合？陳回答當時周末不時有人上街，「黎生又冇講佢特登揀嗰日原因係因為佢預計到有示威活動」。

控方續問，張劍虹6月成立「國安法應變委員會」群組，陳沛敏為成員之一，但黎不是。陳解釋若黎在該群組，「基本上變咗佢個意思就會主導晒所有人嘅意見，變咗唔係一個討論」。

控方展示時任總編輯羅偉光6月26日在群組發信息提出4類文章必須加上記者署名，包括A1及要聞版面。陳指信息討論列出撰稿記者署名的安排，針對國安法實施，有同事擔心若報道「示威場面有問題嘅字句」，加上署名會招來法律後果，但亦有同事認為應保留署名。

國安法生效日頭版報道「兩制蓋棺」

指標題按黎「一路嘅意見諗出嚟」

《蘋果》在國安法生效的7月1日發布頭版報道〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭〉，配上一幅中國國旗遮蓋一個身影的圖片。陳稱標題「可以話係根據黎生一路對國安法個意見諗出嚟」。李官關注報道刊登於頭版，為何不見記者署名？陳回答有些特別情况，如記者不想署名可向主管提出，再由主管決定。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）