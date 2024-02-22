明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

不認同以《蘋果》名義籲美關注港國安法 與黎商討 陳沛敏：黎智英堅持一人一信行動

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案昨第30日審訊，時任《蘋果》副社長陳沛敏第9日作供，並提到《蘋果》2020年5月於頭版刊登〈一人一信救香港〉計劃內容，認為以公司名義發起行動不當，為此曾與黎智英商討，惟黎堅持己見，「佢（黎）大致都係覺得咁樣做先有用囉，佢咁樣嘅方法先有用」；在黎堅持下，《蘋果》之後再兩度刊登計劃內容。

明報記者

控方指自2020年5月，消息稱人大常委將就《國安法》立法，《蘋果》同月24日於頭版發布〈一人一信救香港〉計劃內容，陳沛敏稱前一天黎「突然提出呢個idea（主意）」，呼籲公眾去信時任美國總統特朗普。陳憶述當日接近中午知悉計劃，特意提早回公司了解，「因為對於呢件事，我唔係好認同」，她認為以《蘋果》的名義發起不適當，「想搞清楚係咪一定要咁做」。

曾提議黎私人名義落廣告被拒

刊載後黎指李柱銘不同意計劃

陳續稱，當日她曾與時任社長張劍虹和黎商量，其間問黎為何不以私人名義在《蘋果》落廣告，不過黎表現得「好堅定要做呢樣嘢」，「都係無聽到、無接受我嘅建議」。她再單獨接觸張劍虹，感覺張亦不是十分熱中。控方詢問黎發起行動的目的為何？陳供稱黎冀特朗普關注國安法立法，「然後可能唔知做啲咩去阻止呢件事發生」。

陳特別提到24日刊出計劃內容後，前香港眾志秘書長黃之鋒等人撰文批評《蘋果》做法。她將黃的觀點轉達給黎，望不要再推動計劃，然而黎的態度無變，回覆她表明不同意黃觀點，並稱「我知道許多人都不同意這樣做，包括『Martin』」；陳表示「Martin」即民主黨創黨主席李柱銘。控方指，《蘋果》及後於5月25日及27日均在報紙再刊登有關行動的內容，陳表示「因為黎生堅持」。

刊載當日有人示威

官問：刻意還是巧合

控方呈遞《蘋果》在5月24日的頭版發布〈一人一信救香港〉翌日，即25日以頭版報道〈萬人上街 再響逆權號角無懼惡法反惡法〉。法官李運騰詢問，在刊登前者時，陳是否知悉該天有示威活動？這是刻意還是巧合？陳回答當時周末不時有人上街，「黎生又冇講佢特登揀嗰日原因係因為佢預計到有示威活動」。

控方續問，張劍虹6月成立「國安法應變委員會」群組，陳沛敏為成員之一，但黎不是。陳解釋若黎在該群組，「基本上變咗佢個意思就會主導晒所有人嘅意見，變咗唔係一個討論」。

控方展示時任總編輯羅偉光6月26日在群組發信息提出4類文章必須加上記者署名，包括A1及要聞版面。陳指信息討論列出撰稿記者署名的安排，針對國安法實施，有同事擔心若報道「示威場面有問題嘅字句」，加上署名會招來法律後果，但亦有同事認為應保留署名。

國安法生效日頭版報道「兩制蓋棺」

指標題按黎「一路嘅意見諗出嚟」

《蘋果》在國安法生效的7月1日發布頭版報道〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭〉，配上一幅中國國旗遮蓋一個身影的圖片。陳稱標題「可以話係根據黎生一路對國安法個意見諗出嚟」。李官關注報道刊登於頭版，為何不見記者署名？陳回答有些特別情况，如記者不想署名可向主管提出，再由主管決定。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 陳沛敏 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

消息：警料啟德塌棚關「拉掹」被拆 勞處巡全港巨棚地盤 新守則要求加密連牆器
消息：警料啟德塌棚關「拉掹」被拆 勞處巡全港巨棚地盤 新守則要求加密連牆器
憶離世工友 傷者嘆整晚失眠
憶離世工友 傷者嘆整晚失眠
避疫照顧癌夫北上近4年 八旬婦被收公屋
避疫照顧癌夫北上近4年 八旬婦被收公屋
兩成裝修掀糾紛 消委倡訂報價範本 價單三成沒提工期 籲政府設認證制度
兩成裝修掀糾紛 消委倡訂報價範本 價單三成沒提工期 籲政府設認證制度
消委放蛇 揭75%公司倡拆牆毋須驗牆
消委放蛇 揭75%公司倡拆牆毋須驗牆
千人申急症退款 佔求診人次1.9% 醫局稱大部分病情穩定 公院輪候時間減
千人申急症退款 佔求診人次1.9% 醫局稱大部分病情穩定 公院輪候時間減
官指隱瞞身分 警長警員越權索三合會案CCTV罪成
官指隱瞞身分 警長警員越權索三合會案CCTV罪成
無人機勘樓擬恆常化 驗樓評分制倡改
無人機勘樓擬恆常化 驗樓評分制倡改
陳穎欣指曾鈺成23條文章「哽耳」 何俊賢：攻擊博流量
陳穎欣指曾鈺成23條文章「哽耳」 何俊賢：攻擊博流量
求情稱建議量刑囚三四年 王宗堯：被捕人生停頓 離演戲志業
求情稱建議量刑囚三四年 王宗堯：被捕人生停頓 離演戲志業
2021煽惑六四集結 鄒幸彤維持囚15月
2021煽惑六四集結 鄒幸彤維持囚15月
「境外干預」涵較輕情節 毋須證「嚴重後果」　政府：國安法針對較重行為 兩罪處理不同情况
「境外干預」涵較輕情節 毋須證「嚴重後果」　政府：國安法針對較重行為 兩罪處理不同情况
學者稱海外合作有顧慮 「怎知對方資金源？」
學者稱海外合作有顧慮 「怎知對方資金源？」
葉劉料採英定義 境外勢力指外地執政黨
葉劉料採英定義 境外勢力指外地執政黨
廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500
廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500
赤麂困圍欄 蒙頭撐開鐵枝救出
赤麂困圍欄 蒙頭撐開鐵枝救出
陳沛敏為黎Twitter擬內容：「美應否制裁」撐國安法政協
陳沛敏為黎Twitter擬內容：「美應否制裁」撐國安法政協
放生活化石 水底追蹤影 裝聲學儀器測瀕危馬蹄蟹活動 分析棲地資料
放生活化石 水底追蹤影 裝聲學儀器測瀕危馬蹄蟹活動 分析棲地資料
22月幼童染禽流 與家人曾到中山
22月幼童染禽流 與家人曾到中山
退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔
退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔
控藏毒經理上訴得直 官斥警員狡辯非誠實證人
控藏毒經理上訴得直 官斥警員狡辯非誠實證人
港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作
港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作
財務經理遭「生意伙伴」網騙1780萬
財務經理遭「生意伙伴」網騙1780萬
活在灣區：經深飛遊日 貴重品或須繳內地關稅
活在灣區：經深飛遊日 貴重品或須繳內地關稅
【Emily】被指抄襲謝偉俊2016年質詢內容 林素蔚：條嘢係我嘅，我承擔責任
【Emily】被指抄襲謝偉俊2016年質詢內容 林素蔚：條嘢係我嘅，我承擔責任
【Emily】談Taylor Swift不來港 林建岳：主要係冇適合場地
【Emily】談Taylor Swift不來港 林建岳：主要係冇適合場地
【Emily】林志偉：23條係龍年首份大禮 批有言論指公務員薪酬增財困
【Emily】林志偉：23條係龍年首份大禮 批有言論指公務員薪酬增財困
【Emily】打鼓嶺過渡屋將竣工 議員指交通未傾掂
【Emily】打鼓嶺過渡屋將竣工 議員指交通未傾掂
【Emily】菁英會伙駐港公署辦講座 年輕外交官分享
【Emily】菁英會伙駐港公署辦講座 年輕外交官分享
【Emily】私隱署：用AI蒐資料機構 冇發現違私隱例
【Emily】私隱署：用AI蒐資料機構 冇發現違私隱例