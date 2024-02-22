廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500

被告為經營願榮光咖啡館的公司Not One Less Coffee Limited，昨由一名女性負責人代表承認兩罪。首項傳票控罪稱，被告於2023年9月7日下午1時許，身為經營食物業的人，沒有保持處所的清潔狀况，即男廁天花板有6平方米的灰色持久污漬。另一項傳票控罪稱，被告於2023年10月10日下午4時許，沒有保持食物業處所的衛生設備情况，即男廁廁盆內壁有黑色持久污漬。

控方庭上表示，被告公司屬初犯。裁判官曾宗堯就兩項控罪判罰款1500元及2500元，合共罰款3500元。

月底結業 稱遭多部門上門查

資料顯示，願榮光咖啡館月初在facebook發帖稱，因租約關係暫定最後營業日為2月29日。帖文稱，店舖近年收到「不間斷無理投訴」，不同部門均上門調查，包括食環署、消防處和漁農署。

【案件編號：ESS2560、2562/24】