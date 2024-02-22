廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500

【明報專訊】將於本月底結業的上環「願榮光咖啡館」（圖），因男廁天花板及廁盆被發現兩處污漬，遭食環署票控「食物業處所不衛生」及「衛生設備不清潔及維修不妥善」共兩罪。店舖負責人昨於東區裁判法院承認兩罪，罰款共3500元。負責人在庭上親自求情稱，「我哋已經好努力做清潔」，發現情况後立即清理廁所。
被告為經營願榮光咖啡館的公司Not One Less Coffee Limited，昨由一名女性負責人代表承認兩罪。首項傳票控罪稱，被告於2023年9月7日下午1時許，身為經營食物業的人，沒有保持處所的清潔狀况，即男廁天花板有6平方米的灰色持久污漬。另一項傳票控罪稱，被告於2023年10月10日下午4時許，沒有保持食物業處所的衛生設備情况，即男廁廁盆內壁有黑色持久污漬。
控方庭上表示，被告公司屬初犯。裁判官曾宗堯就兩項控罪判罰款1500元及2500元，合共罰款3500元。
月底結業 稱遭多部門上門查
資料顯示，願榮光咖啡館月初在facebook發帖稱，因租約關係暫定最後營業日為2月29日。帖文稱，店舖近年收到「不間斷無理投訴」，不同部門均上門調查，包括食環署、消防處和漁農署。
【案件編號：ESS2560、2562/24】