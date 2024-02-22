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港聞

港聞二

葉劉料採英定義 境外勢力指外地執政黨

【明報專訊】《基本法》23條立法諮詢文件未具體說明「境外干預罪」下境外勢力的定義。新民黨主席葉劉淑儀相信，「境外干預罪」最終會採用類似英國國安法的定義，界定外國政府及執政黨為境外勢力，並涵蓋台灣地區。港大法律學院前教授戴大為（Michael C. Davis）質疑現時定義過闊，建議收窄以保障學術交流和人權工作。

今次立法建議以「境外勢力」代替現行法例「敵人」字眼，並在間諜罪行章節提及境外勢力指任何外國政府、境外地區或地方當局、境外政治性組織「等（etc）」，不過「境外干預罪」章節未交代境外勢力定義。據英國國安法，境外勢力（foreign power）指外國元首、政府及執政黨。曾任保安局長的葉劉淑儀稱，目前諮詢文件未提及「境外干預罪」下境外勢力定義，但相信最終會採取類似英國的定義，並涵蓋台灣地區。。對於法例應否只規限「敵對」境外勢力，葉太稱英國修訂國安法時曾考慮用「敵對國家」，但最終使用「境外干預」字眼。她認為其他國家即使不是「敵人」，仍能施加不當影響，法例僅限敵對國家狹窄和過時。

戴大為倡收窄定義 保學術人權工作

戴大為則認為，文件中的境外勢力定義過闊，建議當局盡量收窄，以保障學術交流、人權倡議和監察工作。他說，立法內容似乎超越單純維護國安，令人憂慮當局會透過23條打擊反對聲音，包括阻止國際人權組織批評香港，同時對學術和新聞工作構成壓力。他強調，任何自詡為國際城市的地方，應公開政策制訂過程，歡迎外界參與。

外交部過去曾批評部分外國組織干預內政，其中2022年曾點名美國國家民主基金會（NED）資助及支持港獨活動，指香港人權監察及已解散的職工盟等團體接受基金會資助。

（透視23條系列．境外干預）

相關字詞﹕透視23條系列 23條立法

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