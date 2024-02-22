學者稱海外合作有顧慮 「怎知對方資金源？」

多研究受私人基金資助 盼政府釐清

據境外干預罪立法建議，接受資助、合作等均屬於「配合境外勢力」行為。李立峯認為，不少研究項目接受國際非政府組織和私人基金會資助，舉例美國福特基金會資助不少研究如人權項目，冀當局釐清這些機構是否境外勢力。

李立峯表示，儘管當局稱外國學術機構不屬境外勢力，若該機構與外國政府或政黨有聯繫，學者接受其資助會否違法。「我與外國大學機構合作，我不會檢查它的資助來源吧？我怎會知道呢？正常情况下是不會去理會的。」他續指出，與外國學者合作，對方可能獲取資助，「香港學者與台灣學者合作，台灣學者拿蔣經國基金會（資助），這又算不算？」期望政府解說。

李立峯認為，獲外國非學術機構資助、批判本地政策的研究，在《港區國安法》框架不會違法，惟擔心日後觸犯新訂境外干預罪，學者多少會有顧慮。對於政府多番強調入罪需「三連中」，李立峯反駁「正常做新聞工作、學術工作，不應該是不容易中，應該是幾乎無可能中，中的機會應是無限趨近零」。

保安局長鄧炳強昨日提及境外干預罪，指明要有3個要素，包括要配合境外勢力、使用不當行為、去達干預效果，還要有犯罪意圖才會違法，「一般跟外國團體進行交流活動是絕對不會有誤墮法網的情况」。

陳家洛料人文社科法律首當其衝

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛則預期，不少學者會擔憂與海外機構合作誤墮法網，加上今次立法具域外效力，海外學者也可能有顧慮，長遠影響本港學術界國際化。他預期，人文和社會科學、法律、中國和本地研究的學者將首當其衝。

民研：續在法律框架內與海外合作

香港民研過去曾被建制報章批評接受美國國家民主基金會（NED）資助，民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，從無收取「海外政治獻金」，運作一向透明，與海外機構合作的研究項目亦有交代。鍾說，民研會訂立更多內部守則和管理系統避免觸碰「紅線」，對於日後會否繼續與海外機構合作，他說會繼續在法律框架內進行，並期望政府以科學方法蒐集更多真實的民意數據，了解市民真正憂慮。

（透視23條系列．境外干預）