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港聞

港聞二

求情稱建議量刑囚三四年 王宗堯：被捕人生停頓 離演戲志業

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓，案中部分被告昨在區域法院求情。辯方為藝人王宗堯求情冀輕判，認為被告在暴動較後階段才參與，逗留立法會僅數分鐘，建議量刑監禁3至4年。另外王宗堯親撰求情信，提及自己40歲之前一直視演戲為終身事業，被捕後被迫離開他由12歲起從事的演藝事業。劉頴匡與鄒家成原定昨日一併求情，但法官欲為兩人及「佔旺畫家」潘浩超先索取背景報告，押後3人案件至3月6日。

昨日8名到庭被告分別是何俊諺、王宗堯、吳志勇、林錦均、潘浩超、劉頴匡、范俊文及鄒家成。8人與早前求情的6名被告同待3月16日判刑。

感激妻分憂 英華前校長呈信讚謙厚

資深大律師駱應淦為王宗堯求情稱，他大學畢業，背景相當良好，呈上逾10封求情信，包括其母校英華書院前校長鄭鈞傑稱王雖出身優秀，但為人謙厚；一名太平紳士謂王向非洲人民捐贈物資。王宗堯的求情信則提及被捕後「我的人生，相信同好多不同的香港人一樣，停頓了下來」，他放下演藝事業後一直自我增值，最近與妻子經營小食店。他自覺愧對父母的養育，感激妻子在他被捕至今，與他分憂及面對未來接受刑責的不確定性。

暫委法官李志豪提及，辯方建議以2.5至3年監禁為量刑起點，似乎低估本案嚴重性；辯方回應指是次暴動歷時12小時，王在較後階段才參與，逗留立法會僅數分鐘，無破壞及襲擊。辯方改為提出監禁3至4年為量刑起點，並冀暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」兩罪刑期同期執行。

一被告曾內地扣留

控方同意納判刑考量

辯方就林錦均求情稱，他2019年8至10月間過境時被公安拘留，冀法庭判刑時考慮被告在內地被拘留日子。控方表示，被告案發時在立法會外觸摸一面盾牌，其後警方在該盾牌找到被告指紋，遂通知內地當局，故被告算是因本案遭公安扣留，同意法庭判刑時可考慮相關事件。

昨日除了劉頴匡及鄒家成，其餘被告均由代表律師求情（見表）。劉頴匡及鄒家成打算親自求情，但李官決定先為兩人索取背景報告；劉同意押後，鄒提出「今日做求情就最好」，李官回應「一定畀機會你講」，鄒遂同意押後。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）

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