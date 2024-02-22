陳穎欣指曾鈺成23條文章「哽耳」 何俊賢：攻擊博流量

昨日立法會舉行前廳交流會，議題主要圍繞23條立法，民建聯及工聯會議員先後回應傳媒提問。何俊賢稱社會願意對立法聽取正面及善意的意見，他不點名指有部分人「藉這些評論來博流量」，令發表正當意見的學者、政界人士提出一些市民認為內容不清晰、或對立法有疑慮後受攻擊，批評攻擊行為「不要得」。

何又引述曾鈺成文章，稱部分市民對政府立法建議抱不同疑慮是很自然，應區分盲目攻擊和惡意煽動，市民的疑問和憂慮要耐心解釋，不應以敵對態度打壓。

陳穎欣其後則表示，作為立法會議員及「KOL」，會在不同場合做解說工作，如有任何惡意抹黑都要挺身而出，亦支持政府遇上抹黑時澄清。

陳上周五在YouTube個人頻道上載影片，標題出現「曾鈺成關鍵時刻造反，指23條打擊面闊」字眼，片中她討論上述曾鈺成文章，指其評論「令人搲頭」，形容「打擊面」等用詞「哽耳」。

曾憂需自行判辨「國家秘密」

田北辰：接受官員解釋

實政圓桌立法會議員田北辰前日受訪時稱，憂慮披露資料的對象需自行揣測和判斷資料是否「國家秘密」，構成「壓力」。田昨日出席交流會後稱接受政府官員的解釋，認為立法後不會影響他繼續履職。他引述官員稱，指控泄漏資訊而危害國家安全的門檻較高，要有危害國家的意圖才能入罪，故就沙中線剪鋼筋事件爆料，難以說成有危害國安意圖。

保安局長鄧炳強亦就「煽動意圖」罪、泄露「國家秘密」及「境外干預」罪解釋，鄧稱就煽動意圖方面，法例只針對煽動及挑撥言論，基於事實評論不會違法。至於國家秘密及境外干預，鄧稱需分別符合三大犯罪元素才違法，前者為無合法權限下透露、「相當可能」違反國家安全，及違反法例訂明的七大範圍；後者則為配合境外勢力、有不當行為如明知而作出關鍵失實的陳述，及有干預選舉、立法會等行為，「中了這3個要素後，還要有（犯罪）意圖」才違法。

另外，建制派「班長」立法會議員廖長江前日去信內務委員會主席李慧琼，建議內務委員會盡早就23條立法成立小組委員會，並於草案提交立法會後自動轉為法案委員會，以盡早完成立法。