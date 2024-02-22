明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

無人機勘樓擬恆常化 驗樓評分制倡改

【明報專訊】本港去年起發生多宗大廈外牆石屎剝落事故。發展局聯同屋宇署及市建局完成樓宇檢驗及維修的執行安排檢討，建議由2024年首季起，恆常用無人機勘察潛在風險較高的樓宇，每年巡查全港360幢樓宇，由政府承建商緊急修葺，預計雨季來臨前可完成三分之二樓宇的檢驗和緊急修葺。發展局稱，會研究為未能遵辦強制驗樓的業主，設立簡易檢控程序，包括引入定額罰款。

冀雨季前急修

發展局表示，去年利用無人機，勘察只需一至兩日，但審視影像及研究報告需時，日後會研究結合人工智能技術，使用無人機收集的圖像「生成」檢驗報告，若運作暢順，或可增加巡查大廈數目。

現時屋宇署會按風險評分，揀選600幢樓齡30年或以上的私人樓宇發出驗樓通知。發展局向立法會提交的文件提到，政府計劃修訂評分制度，新增涉及「外部構件」、「三無大廈」，以及被市建局評為「長期欠缺維修及保養」等因素，如以上因素得分較高，或總分較高的樓宇會被要求驗樓。當局預計上述修訂將於今年第二季實施。

發展局又指，現時約有1.2萬棟樓宇符合強制驗樓計劃的條件，但未被選為目標樓宇，其中約3466幢（29%）樓齡達50年或以上，而當中約1500幢為只有50個單位或以下的住宅樓宇，主要分佈在油尖旺及深水埗等區，當局認為有較高風險，會優先處理。

另外發展局建議加強對參與「樓宇更新大行動2.0」的業主在採購方面的支援，加快委任註冊檢驗人員及承建商，及時檢驗修葺。市建局會在需要時介入招標，預計業主或法團批出工程合約的時間，將由現時平均43個月減至介乎19至29個月。

研簡易程序告不驗樓者

當局表示會以「一手軟，一手硬」的方式加強遵辦驗樓通知的工作，除了繼續加強宣傳教育，屋宇署亦會檢控無合理辯解的違規個案。政府正檢討《建築物條例》下違反驗樓通知的罰則，包括提高罰則及簡化檢控程序，加強阻嚇。

相關字詞﹕強制驗樓

上 / 下一篇新聞

消息：警料啟德塌棚關「拉掹」被拆 勞處巡全港巨棚地盤 新守則要求加密連牆器
消息：警料啟德塌棚關「拉掹」被拆 勞處巡全港巨棚地盤 新守則要求加密連牆器
憶離世工友 傷者嘆整晚失眠
憶離世工友 傷者嘆整晚失眠
避疫照顧癌夫北上近4年 八旬婦被收公屋
避疫照顧癌夫北上近4年 八旬婦被收公屋
兩成裝修掀糾紛 消委倡訂報價範本 價單三成沒提工期 籲政府設認證制度
兩成裝修掀糾紛 消委倡訂報價範本 價單三成沒提工期 籲政府設認證制度
消委放蛇 揭75%公司倡拆牆毋須驗牆
消委放蛇 揭75%公司倡拆牆毋須驗牆
千人申急症退款 佔求診人次1.9% 醫局稱大部分病情穩定 公院輪候時間減
千人申急症退款 佔求診人次1.9% 醫局稱大部分病情穩定 公院輪候時間減
官指隱瞞身分 警長警員越權索三合會案CCTV罪成
官指隱瞞身分 警長警員越權索三合會案CCTV罪成
陳穎欣指曾鈺成23條文章「哽耳」 何俊賢：攻擊博流量
陳穎欣指曾鈺成23條文章「哽耳」 何俊賢：攻擊博流量
求情稱建議量刑囚三四年 王宗堯：被捕人生停頓 離演戲志業
求情稱建議量刑囚三四年 王宗堯：被捕人生停頓 離演戲志業
2021煽惑六四集結 鄒幸彤維持囚15月
2021煽惑六四集結 鄒幸彤維持囚15月
「境外干預」涵較輕情節 毋須證「嚴重後果」　政府：國安法針對較重行為 兩罪處理不同情况
「境外干預」涵較輕情節 毋須證「嚴重後果」　政府：國安法針對較重行為 兩罪處理不同情况
學者稱海外合作有顧慮 「怎知對方資金源？」
學者稱海外合作有顧慮 「怎知對方資金源？」
葉劉料採英定義 境外勢力指外地執政黨
葉劉料採英定義 境外勢力指外地執政黨
廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500
廁有污漬控兩罪 願榮光咖啡館罰款3500
赤麂困圍欄 蒙頭撐開鐵枝救出
赤麂困圍欄 蒙頭撐開鐵枝救出
不認同以《蘋果》名義籲美關注港國安法 與黎商討 陳沛敏：黎智英堅持一人一信行動
不認同以《蘋果》名義籲美關注港國安法 與黎商討 陳沛敏：黎智英堅持一人一信行動
陳沛敏為黎Twitter擬內容：「美應否制裁」撐國安法政協
陳沛敏為黎Twitter擬內容：「美應否制裁」撐國安法政協
放生活化石 水底追蹤影 裝聲學儀器測瀕危馬蹄蟹活動 分析棲地資料
放生活化石 水底追蹤影 裝聲學儀器測瀕危馬蹄蟹活動 分析棲地資料
22月幼童染禽流 與家人曾到中山
22月幼童染禽流 與家人曾到中山
退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔
退休翁膽石檢查後不治 專家料膽管𠝹過龍致腸穿孔
控藏毒經理上訴得直 官斥警員狡辯非誠實證人
控藏毒經理上訴得直 官斥警員狡辯非誠實證人
港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作
港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作
財務經理遭「生意伙伴」網騙1780萬
財務經理遭「生意伙伴」網騙1780萬
活在灣區：經深飛遊日 貴重品或須繳內地關稅
活在灣區：經深飛遊日 貴重品或須繳內地關稅
【Emily】被指抄襲謝偉俊2016年質詢內容 林素蔚：條嘢係我嘅，我承擔責任
【Emily】被指抄襲謝偉俊2016年質詢內容 林素蔚：條嘢係我嘅，我承擔責任
【Emily】談Taylor Swift不來港 林建岳：主要係冇適合場地
【Emily】談Taylor Swift不來港 林建岳：主要係冇適合場地
【Emily】林志偉：23條係龍年首份大禮 批有言論指公務員薪酬增財困
【Emily】林志偉：23條係龍年首份大禮 批有言論指公務員薪酬增財困
【Emily】打鼓嶺過渡屋將竣工 議員指交通未傾掂
【Emily】打鼓嶺過渡屋將竣工 議員指交通未傾掂
【Emily】菁英會伙駐港公署辦講座 年輕外交官分享
【Emily】菁英會伙駐港公署辦講座 年輕外交官分享
【Emily】私隱署：用AI蒐資料機構 冇發現違私隱例
【Emily】私隱署：用AI蒐資料機構 冇發現違私隱例