無人機勘樓擬恆常化 驗樓評分制倡改

冀雨季前急修

發展局表示，去年利用無人機，勘察只需一至兩日，但審視影像及研究報告需時，日後會研究結合人工智能技術，使用無人機收集的圖像「生成」檢驗報告，若運作暢順，或可增加巡查大廈數目。

現時屋宇署會按風險評分，揀選600幢樓齡30年或以上的私人樓宇發出驗樓通知。發展局向立法會提交的文件提到，政府計劃修訂評分制度，新增涉及「外部構件」、「三無大廈」，以及被市建局評為「長期欠缺維修及保養」等因素，如以上因素得分較高，或總分較高的樓宇會被要求驗樓。當局預計上述修訂將於今年第二季實施。

發展局又指，現時約有1.2萬棟樓宇符合強制驗樓計劃的條件，但未被選為目標樓宇，其中約3466幢（29%）樓齡達50年或以上，而當中約1500幢為只有50個單位或以下的住宅樓宇，主要分佈在油尖旺及深水埗等區，當局認為有較高風險，會優先處理。

另外發展局建議加強對參與「樓宇更新大行動2.0」的業主在採購方面的支援，加快委任註冊檢驗人員及承建商，及時檢驗修葺。市建局會在需要時介入招標，預計業主或法團批出工程合約的時間，將由現時平均43個月減至介乎19至29個月。

研簡易程序告不驗樓者

當局表示會以「一手軟，一手硬」的方式加強遵辦驗樓通知的工作，除了繼續加強宣傳教育，屋宇署亦會檢控無合理辯解的違規個案。政府正檢討《建築物條例》下違反驗樓通知的罰則，包括提高罰則及簡化檢控程序，加強阻嚇。