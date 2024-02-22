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港聞

港聞二

官指隱瞞身分 警長警員越權索三合會案CCTV罪成

【明報專訊】油尖警區反黑組警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐秀茂坪區，以索取三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人昨於觀塘裁判法院被判「在公職中行為失當」罪成。署理主任裁判官劉綺雲斥兩人削弱公眾對警方信任，程度嚴重。被告還押以待法庭索取背景報告，3月6日求情判刑。

被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。2021年11月17日九龍灣臨利街發生傷人案，由東九龍重案組調查，翌日兩被告進入啟祥道開達大廈保安室索取相關錄像。兩人在審訊選擇不作供，亦不傳召證人。

控方傳召的保安早前供稱次被告要求翻看錄像。劉官昨指，有片段拍攝到兩被告在保安室一同行事，他們互相知悉對方行為；次被告當時「揚一揚」、迅速出示委任證，保安無足夠時間查看，是蓄意隱瞞真正身分。

官：警長必知索片後要上報

辯方曾稱被告工作需「收風」防範復仇活動，查看閉路電視是常見做法，被告亦毋須表明身分。劉官指出，蒐集情報有不同方法，包括詢問其他隊伍，被告意識到涉案行為不屬日常調查，無透露身分並非為對上級指示保密。

劉官續稱，他們取得錄像後有充裕時間分析，惟無向上級匯報，特別是以首被告職級，必然知道要及時報告，讓警方部署跟進，批評兩人明知無獲上級指示和授權、出於個人原因和目的以不當欺騙的手法查案，以虛假身分並超越職權索取錄像，有違基本職責，構成故意失當行為。

【案件編號：KTCC1464/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 反黑組 在公職中行為失當罪 警員犯法

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