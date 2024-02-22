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港聞二

千人申急症退款 佔求診人次1.9% 醫局稱大部分病情穩定 公院輪候時間減

【明報專訊】公立醫院急症室於農曆新年試行特別安排，次緊急及非緊急病人若覺得等太久欲轉看私家醫生，可在登記後24小時內申請退款。醫管局昨稱接獲1032名病人申請退款，佔總求診人次約1.9%，絕大部分屬病情穩定。局方正處理申請，將透過郵寄支票或信用卡方式退款。局方稱退款安排運作大致順暢，方便病情穩定及較輕微的病人更有彈性地選擇其他就診安排，從而疏導病人及減輕急症室壓力，讓急症室集中資源照顧有需要的病人。

醫管局指出，年三十（9日）至本月18日各公院急症室錄得逾5.32萬求診人次，較去年農曆新年同期增27%；每日首次求診人次介乎約4000至6200，高峰期為年初四及初五，而次緊急及非緊急病人佔整體求診者比例較往年下降。

初二至四普通科門診使用率九成

中醫診所八成

18間普通科門診診所及18區中醫診所在農曆新年公眾假期加開服務，年初一普通科門診診症名額使用率約八成，年初二至初四增至逾九成；中醫診所門診服務籌額使用率近八成。

局方說求診病人雖較平日增加，但推行多項特別措施後，各公院運作大致暢順，整體壓力獲紓緩，經急症室入院病人轉往病房的輪候時間有改善，又稱留意到部分病人在預約普通科門診診所及中醫診所服務後未有應診，呼籲病人如有其他安排、毋須診症，應主動取消預約，讓有需要的病人及時接受服務。

相關字詞﹕醫管局 急症室退款 公立醫院 急症室

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