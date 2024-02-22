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消委放蛇 揭75%公司倡拆牆毋須驗牆

【明報專訊】消委會以神秘顧客身分，按預設的家居裝修工程要求，分別向59間家居裝修公司及14個網上配對平台索取報價，指絕大部分家居裝修公司在遵守法規方面態度鬆懈，例如建議毋須客人核實牆身性質便可拆牆、廚房門可隨意改為趟門等。消委會指相關行為或違《建築物條例》。

消委會表示，去年傳媒報道將軍澳一個私人單位涉改動結構牆後，仍有四分之三的家居裝修公司建議神秘顧客只需檢視單位平面圖，毋須進一步核實牆身性質便可做拆牆工程；75%公司表示可將廚房門改為趟門，消委會指有關工程或違反《建築物條例》消防安全規定。

廚門倡隨意改趟門 或違例

消委會總幹事黃鳳嫺稱，有公司「望吓個圖（則）」便稱可拆除或改建有關牆壁，亦有公司表示將廚房門改為趟門「冇人會知」，因單位內的裝修無人會檢查，但黃認為上述做法是將法律風險轉嫁消費者。

消委會指雖然大部分室內家居裝修工程不需屋宇署批准及同意，惟間隔改動、更換窗戶及改善外牆等工程，可能影響物業結構、環境或消防安全，須事先獲相關部門審批。

調查過程中，消委會亦發現懷疑不良銷售手法，當中部分或構成《商品說明條例》中的不良營商手法，例如餌誘式廣告宣傳或先誘後轉銷售行為。

消委會副主席彭楚夫稱，有家居公司在網頁報稱「零按金套餐，先開工後付款」，但與公司聯絡時對方說「冇呢個優惠」，稱員工或在網頁「寫錯咗」。

（消委報告）

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