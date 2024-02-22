避疫照顧癌夫北上近4年 八旬婦被收公屋

房署：轉介社署 暫緩收屋

房屋署續稱，有關租戶2020年中起長期離港超過3年，該署多次突擊家訪中從未有人開門，反映租戶沒在單位經常持續居住，又未能電話聯絡住戶或其家人，遂根據《房屋條例》去年12月29日發出遷出通知書。該署說承租人可在遷出通知書發出後起計15天內向上訴委員會（房屋）上訴，限期過後委員會在法例下已無權限處理往後上訴申請。

月初回港始知 申訴期已過

「如果我沒有屋住，我去哪裏住呢？」眼看將失去住了近30年的家，樓太含淚哽咽。3年多前新冠爆發，她考慮到與丈夫均患高血壓及糖尿病等疾病，自己更有心臟病，選擇回浙江暫避。

未料丈夫回鄉不久就發生車禍，又驗出末期癌症。「香港（公立）醫院要排很久」，樓太為免耽誤丈夫病情，加上兩地疫下封關，丈夫留在內地治療，她一直陪伴老伴，前年10月一度回港幫他取藥及胰島素，曾在公屋住了一個月。丈夫最終不敵病魔，去年11月離世。

本月初樓太處理好丈夫身後事後回港，始得知其馬鞍山利安邨利華樓公屋的租約被終止。她慨嘆未辦好丈夫在香港的死亡證明就要面對頓失居所。對於房屋署以「沒有經常持續在上述公屋單位居住」為由終止租約，她說希望在港安享晚年，對署方做法「很傷心」，又說4個子女已成家，居所亦不大，難以收留她。

其子說曾代母親向房屋署申訴，稱父母身處內地無法收到信件，加上父親驟然離世，希望獲該署理解及協助，惟因錯過申訴期限而被拒，「房署一直都很寬容，就算犯錯也是扣分制，你要給機會別人，但現在是一刀過，老人家都不理」。

議員：反映港養老政策不周

協助婆婆的立法會議員林素蔚認為，其個案不止是房屋問題，更反映本港醫療、養老及照顧者政策不到位，亦關注社署與房屋署如何就一些長者因病未能在港長期安老做協調，包括能否酌情容許他們在內地治癒後才回港。

社署回覆本報稱，已經安排社工了解及跟進有關長者的住屋及福利需要，同時會就個案與房屋署聯繫，協調有關長者的住屋安排。