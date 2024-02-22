消息：警料啟德塌棚關「拉掹」被拆 勞處巡全港巨棚地盤 新守則要求加密連牆器

警方、勞工處、屋宇署及政府化驗所人員共約40人昨到地盤調查，帶走電腦、文件及棚架底座等證物。據悉警方取走的棚架底座屬涉事塌棚，從大廈外牆拆除，將取往化驗。現場所見，塌下的棚架擱在地面，多個底座仍固定在大廈外牆，事發大廈仍有3個同類型懸空式棚架。

警方昨亦到伊利沙伯醫院深切治療部調查。據了解，警方相信有人在外牆安裝玻璃時拆除「拉掹」，而事發時在棚上女工仍留醫深切治療部，警方未能錄取口供，未知誰拆連牆器，會再向其他工人了解。

勞工處昨宣布展開兩周特別巡查行動，巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，包括檢視竹棚（包括「拉掹」）安全及穩固情况。處方首透露，計劃3至4月推出的新修訂《竹棚架工作安全守則》，內容涉及加強竹棚架穩定，包括連牆器技術要求及禁止擅自改動竹棚（見表）。

本報獲得的勞工處安全守則擬稿，提及將加密連牆器，橫向由現行最少每4米棚架要有一組連牆器改為最少每3米；垂直間距現為最少每7米要有一組連牆器，新要求會視乎棚架離地距離，離地小於100米棚架每6.3米一組，100米或以上則每4.2米一組，而連牆器的結構錨栓亦要事先做荷載測試。

安全顧問：難避工友拆 宜早商位置

建造業總工會安全顧問李光昇表示，新要求看齊屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》，加密連牆器一定較好，但無法避免其他工種工友因不了解棚架結構，當阻礙工作時就解開「拉掹」。他建議事先協調裝設「拉掹」及幕牆等其他工程的位置，或先補裝新的連牆器確保棚架穩固後再拆一組；管工每日開工前亦要先巡視連牆器，提醒工友勿解「拉掹」。勞工處確認，最新修訂連牆器間距要求看齊屋宇署指引。

承辦商註冊將屆 正審續期

據了解，有別現行指引提及壞天氣後棚架情况，備議守則要求承建商在颱風或強烈季候風等壞天氣前確保竹棚結構穩固，包括要由合資格者檢查竹棚並加固、移除竹棚上物料等。其他修訂則包括列明棚架安全進出口注意事項，如進出口孔洞要交錯佈置、不需使用時需蓋好孔洞等。

屋宇署稱承辦商「協興建築有限公司」一般建築承建商註冊2023年8月屆滿，正按機制處理續期申請，包括整理所涉地盤死亡事故資料，並轉介承建商註冊事務委員會面試及評審，再由署方按建議決定。

明報記者

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