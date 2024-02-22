港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作

港大醫學院舉行傳媒新春團拜，由新領導團隊介紹學院發展計劃。劉澤星說新領導團隊共37人，屬歷年最多，未來繼續吸納國際及內地人才等。團隊分為策略領導、教學、研究、臨牀事務、校園發展及基建、人力資本6個範疇。

過去一年聘35教授級人員

「搶人才」方面，劉澤星指醫學院過去一年成功招聘35名教授級人員，另有15人正在商討，形容招聘「幾成功」。他說若港大醫科生名額可增至400個或以上，相信學院有能力應付，但強調非「一步跳到400個」，而是逐步增加。

港大醫學院院長資深顧問兼發展及基建總監陳應城稱，為配合醫學生增加，計劃興建的臨牀培訓設施中心（一期）料在2025年提供448個宿位，至2027年第二期設施提供多252個宿位。他說政府2018/19年已撥款200億元，2022/23年預留額外100億元用於擴建港大、中大及理大醫療教學設施，並透露擬就上述中心項目於今年底再向立法會申請約10億元；另擬明年首季至第二季向政府申請撥款20億元，於2028年在沙宣道3號以東擴展地段建造一座新教學大樓。