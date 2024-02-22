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港聞二

港大醫學院指醫研自主 23條不影響運作

【明報專訊】政府正就《基本法》第23條立法諮詢，港大醫學院院長劉澤星昨日稱，23條立法可保障國家安全及香港繁榮發展，又說醫學院一直「醫研自主」，23條立法不會影響醫學院運作。被問有否海外教授對23條立法表示擔憂，他相信政府會解說清楚，不會影響將來醫學院「交朋友」或延聘海外人員；港大醫學院副院長（夥伴拓展及協作）孔繁毅稱，暫未聽到有合作伙伴對立法有擔心或關注。

港大醫學院舉行傳媒新春團拜，由新領導團隊介紹學院發展計劃。劉澤星說新領導團隊共37人，屬歷年最多，未來繼續吸納國際及內地人才等。團隊分為策略領導、教學、研究、臨牀事務、校園發展及基建、人力資本6個範疇。

過去一年聘35教授級人員

「搶人才」方面，劉澤星指醫學院過去一年成功招聘35名教授級人員，另有15人正在商討，形容招聘「幾成功」。他說若港大醫科生名額可增至400個或以上，相信學院有能力應付，但強調非「一步跳到400個」，而是逐步增加。

港大醫學院院長資深顧問兼發展及基建總監陳應城稱，為配合醫學生增加，計劃興建的臨牀培訓設施中心（一期）料在2025年提供448個宿位，至2027年第二期設施提供多252個宿位。他說政府2018/19年已撥款200億元，2022/23年預留額外100億元用於擴建港大、中大及理大醫療教學設施，並透露擬就上述中心項目於今年底再向立法會申請約10億元；另擬明年首季至第二季向政府申請撥款20億元，於2028年在沙宣道3號以東擴展地段建造一座新教學大樓。

相關字詞﹕23條立法 劉澤星 港大醫學院

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