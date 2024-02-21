測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」

母帶病嬰兒測試 九成半疫苗見效

黃駿君表示，去年約2.4%孕婦在公營機構驗出對乙肝表面抗原測試呈陽性。針對母嬰傳播，衛生署自2020年8月起每年為800至1000名患乙肝且病毒載量高的孕婦，提供抗病毒藥物以降低母嬰傳播風險。截至去年底，該署為1990名母親是乙肝患者的嬰兒安排接種乙肝疫苗後的血清測試，當中近九成半嬰兒對疫苗產生免疫反應，已受保護，約4.9%則未有對疫苗產生免疫反應；0.4%發現感染乙肝，將轉介至兒科跟進及治療。

半成未見抗體 或因免疫系統未成熟

對於少數嬰兒接種乙型肝炎疫苗後仍未產生抗體，黃駿君指嬰兒年紀小，免疫系統相對未成熟，即使接種疫苗「都未谷得出抗體」，同時不排除因正在演變成慢性乙肝感染，或是先天身體免疫系統毛病，建議家人照顧上多加注意，以降低嬰兒感染乙肝風險。

黃又稱，7名接種疫苗後仍染乙肝的嬰兒，大部分源於母親未有參與服藥降病毒載量等服務，相信隨着計劃推進，加上自1980年代實施的預防乙肝母嬰傳播措施，令目前15至34歲年輕一代感染率少於2%，有信心未來患有乙型肝炎的人數將減少，「無乙肝新一代」是可達到的目標。

衛生署據2020至22年度人口健康調查結果，推算本港有41萬人患乙型肝炎。黃駿君指感染乙肝無明顯病徵，部分患者可能直至發展成肝硬化或肝癌等併發症才會發現。她說目前乙肝治療上已有突破，口服藥副作用少且抗藥風險低，有助減低患上肝衰竭和肝癌等風險。