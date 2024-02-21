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港聞二

醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間

【明報專訊】本港專科醫生需至少6年培訓，負責評核及頒授本港醫學專科資格的香港醫學專科學院（下稱醫專）昨稱，計劃改革各分科學院的專科培訓課程，參考國際趨勢，改以實踐能力為本的評核方法，而非單靠考試評核，但強調目前無意縮短6或7年專科培訓時間。

稱師資未必夠經驗 將下工夫配合

醫專主席梁嘉傑昨在傳媒春茗表示，每名醫生學習速度不一，現有培訓模式難全面反映及評審醫生技能及知識，而醫生考試能力未必與診治能力掛鈎，新模式則會評核他們能否在臨牀工作環境下做到特定診治流程。他說現有導師未必對新模式有足夠經驗，醫專將在師資方面下工夫配合新培訓模式。

醫專教育及考試事務副主席李錦滔說，不希望單靠一次中期試或畢業試評估醫生能力，期望培訓導師可將工作環境能力為本模式，作為長期評估準則，與全世界教育接軌；部分專科學院已運用新模式數年，有些剛起步，希望由醫專統籌和領導。他說6年培訓可讓醫生接觸到適當數量病人，有助成為專科醫生，目前無意縮短6或7年專科培訓時間。

政府擬就「預設醫療指示」立法，梁嘉傑稱醫專支持相關條例草案，相信立法有助確立預設醫療指示的法律定位，醫專轄下專業及道德倫理委員會正為醫生在進行預先護理計劃、制定預先醫療指示和不施行心肺復蘇決定、處理衝突等方面制定指引。

相關字詞﹕醫生 梁嘉傑 醫學教育 醫專

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