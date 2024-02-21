醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間

稱師資未必夠經驗 將下工夫配合

醫專主席梁嘉傑昨在傳媒春茗表示，每名醫生學習速度不一，現有培訓模式難全面反映及評審醫生技能及知識，而醫生考試能力未必與診治能力掛鈎，新模式則會評核他們能否在臨牀工作環境下做到特定診治流程。他說現有導師未必對新模式有足夠經驗，醫專將在師資方面下工夫配合新培訓模式。

醫專教育及考試事務副主席李錦滔說，不希望單靠一次中期試或畢業試評估醫生能力，期望培訓導師可將工作環境能力為本模式，作為長期評估準則，與全世界教育接軌；部分專科學院已運用新模式數年，有些剛起步，希望由醫專統籌和領導。他說6年培訓可讓醫生接觸到適當數量病人，有助成為專科醫生，目前無意縮短6或7年專科培訓時間。

政府擬就「預設醫療指示」立法，梁嘉傑稱醫專支持相關條例草案，相信立法有助確立預設醫療指示的法律定位，醫專轄下專業及道德倫理委員會正為醫生在進行預先護理計劃、制定預先醫療指示和不施行心肺復蘇決定、處理衝突等方面制定指引。