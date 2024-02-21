先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」

【明報專訊】私營醫療界別上載病人醫療紀錄至「醫健通」比例不理想，政府數據顯示去年少於1%醫健通紀錄由私營機構上載。醫衛局擬未來5年開發「醫健通+」，並擬修例賦權局長可要求醫療服務提供者上載指明類別的病人健康資料，醫衛局長盧寵茂昨於立法會衛生事務委員會稱，冀先提供誘因引導私家醫生上載，形容法例強制是「最後一招」。
議員關注「醫健通+」開發費貴
盧：管理市民健康需更多資源
醫衛局擬申請約14億元開發「醫健通+」，昨日多名立法會議員關注費用高昂，其中楊永杰稱早前更新「智方便」只需1.9億元，質疑「點解我要畀14億你呢？」盧寵茂稱，醫健通儲存的病歷紀錄龐大，目前600萬名用戶已有逾37.5億個紀錄，日後擬鼓勵更多病人上載，形容「醫健通+」是「超級工程」，非「智方便」可比較。
上述14億元預算中，軟件開發成本約2.5億元佔最多，其次是近1.4億元的安全及品質保證。盧寵茂說很多工程不止用14億元，「醫健通+」管理市民健康財庫，須投放更多資源；若由全港700萬名市民攤分，每人成本實際只需200元，系統更可涵蓋市民一生所有病歷，「如果你長命百二歲，（醫健通）可以照顧你120年」。
政府擬為私營醫療提供者存放健康紀錄提供誘因，甚至訂立強制要求。盧寵茂稱以往不少私家醫生認為額外上載病歷至醫健通未必值得，但舉例若病人獲私醫處方薄血藥，萬一須於公院接受緊急手術，公院醫生須了解用藥紀錄才能評估手術風險，互通病歷是醫護責任。
盧稱第一步將以引導和支持形式鼓勵上載，例如將醫健通與私醫使用的臨牀系統對接，資料毋須額外上載多次至醫健通。他強調法律強制是最後手段，「不希望用到，但是我們不排除會用」，他無回應多久後會考慮強制。
另外，政府目標2至3年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，盧寵茂稱發展新藥第一層審批制度需大量專業人才，當局會檢視人手需求，適時向外「搶人才」。