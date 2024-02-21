明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」

【明報專訊】私營醫療界別上載病人醫療紀錄至「醫健通」比例不理想，政府數據顯示去年少於1%醫健通紀錄由私營機構上載。醫衛局擬未來5年開發「醫健通+」，並擬修例賦權局長可要求醫療服務提供者上載指明類別的病人健康資料，醫衛局長盧寵茂昨於立法會衛生事務委員會稱，冀先提供誘因引導私家醫生上載，形容法例強制是「最後一招」。

議員關注「醫健通+」開發費貴

盧：管理市民健康需更多資源

醫衛局擬申請約14億元開發「醫健通+」，昨日多名立法會議員關注費用高昂，其中楊永杰稱早前更新「智方便」只需1.9億元，質疑「點解我要畀14億你呢？」盧寵茂稱，醫健通儲存的病歷紀錄龐大，目前600萬名用戶已有逾37.5億個紀錄，日後擬鼓勵更多病人上載，形容「醫健通+」是「超級工程」，非「智方便」可比較。

上述14億元預算中，軟件開發成本約2.5億元佔最多，其次是近1.4億元的安全及品質保證。盧寵茂說很多工程不止用14億元，「醫健通+」管理市民健康財庫，須投放更多資源；若由全港700萬名市民攤分，每人成本實際只需200元，系統更可涵蓋市民一生所有病歷，「如果你長命百二歲，（醫健通）可以照顧你120年」。

政府擬為私營醫療提供者存放健康紀錄提供誘因，甚至訂立強制要求。盧寵茂稱以往不少私家醫生認為額外上載病歷至醫健通未必值得，但舉例若病人獲私醫處方薄血藥，萬一須於公院接受緊急手術，公院醫生須了解用藥紀錄才能評估手術風險，互通病歷是醫護責任。

盧稱第一步將以引導和支持形式鼓勵上載，例如將醫健通與私醫使用的臨牀系統對接，資料毋須額外上載多次至醫健通。他強調法律強制是最後手段，「不希望用到，但是我們不排除會用」，他無回應多久後會考慮強制。

另外，政府目標2至3年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，盧寵茂稱發展新藥第一層審批制度需大量專業人才，當局會檢視人手需求，適時向外「搶人才」。

相關字詞﹕新藥註冊 第一層審批 衛生事務委員會 盧寵茂 醫務衛生局 醫健通

上 / 下一篇新聞

水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
東鐵線最後3站第四季裝幕門
東鐵線最後3站第四季裝幕門
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計