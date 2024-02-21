先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」

議員關注「醫健通+」開發費貴

盧：管理市民健康需更多資源

醫衛局擬申請約14億元開發「醫健通+」，昨日多名立法會議員關注費用高昂，其中楊永杰稱早前更新「智方便」只需1.9億元，質疑「點解我要畀14億你呢？」盧寵茂稱，醫健通儲存的病歷紀錄龐大，目前600萬名用戶已有逾37.5億個紀錄，日後擬鼓勵更多病人上載，形容「醫健通+」是「超級工程」，非「智方便」可比較。

上述14億元預算中，軟件開發成本約2.5億元佔最多，其次是近1.4億元的安全及品質保證。盧寵茂說很多工程不止用14億元，「醫健通+」管理市民健康財庫，須投放更多資源；若由全港700萬名市民攤分，每人成本實際只需200元，系統更可涵蓋市民一生所有病歷，「如果你長命百二歲，（醫健通）可以照顧你120年」。

政府擬為私營醫療提供者存放健康紀錄提供誘因，甚至訂立強制要求。盧寵茂稱以往不少私家醫生認為額外上載病歷至醫健通未必值得，但舉例若病人獲私醫處方薄血藥，萬一須於公院接受緊急手術，公院醫生須了解用藥紀錄才能評估手術風險，互通病歷是醫護責任。

盧稱第一步將以引導和支持形式鼓勵上載，例如將醫健通與私醫使用的臨牀系統對接，資料毋須額外上載多次至醫健通。他強調法律強制是最後手段，「不希望用到，但是我們不排除會用」，他無回應多久後會考慮強制。

另外，政府目標2至3年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，盧寵茂稱發展新藥第一層審批制度需大量專業人才，當局會檢視人手需求，適時向外「搶人才」。