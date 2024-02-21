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港聞二

醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式

【明報專訊】政府今年第三季起增設7間內地機構可使用長者醫療券，包括深圳兩間牙科機構。香港牙醫學會認為新安排偏離政策本意，變相鼓勵港人北上使用醫療券「睇牙」。醫衛局副秘書長李力綱稱，政府冀為病人提供選擇，倘市場出現變化，相信本港牙醫會調整營運模式，例如提升服務質素或改變收費，無回應措施是否為紓緩本地牙科需求或冀令本港私營牙醫減價。

香港牙醫學會會長陳超余昨於港台《千禧年代》稱，估計不會有大量長者因為「長者醫療券大灣區試點計劃」而北上睇牙，但認為措施提供錯誤信息，「以為北上睇牙是一個更好的選擇」。

減價否 學會：視個別經營方法

陳超余說政府擴大醫療券於內地使用範圍，目的是方便居粵的香港長者享用醫療福利，質疑現時偏離政策本意，又稱目前有近9萬名香港長者居於大灣區，每年相關醫療券開支近兩億元，認為本港經濟受壓下，公帑應用於本地而非境外。

稱通關後近關口診所生意跌三成

被問本港牙醫會否因而下調收費，陳超余稱需視乎個別診所經營方法，並提到本港對牙科診所用具、設備監管嚴謹，故經營成本高，而深圳牙科服務收費便宜，因為租金、人工、培訓和用料成本較低。他稱自通關後，鄰近關口執業的本地牙醫生意額跌約兩至三成。

李力綱於同一節目被兩度問及新措施是否為紓緩本港牙科服務不足，均無正面回應。李稱政府冀增加長者選擇；對於本港牙科需求情况，當局另有構思計劃。

李力綱：冀增長者選擇

對於有本港牙醫擔心被搶生意，李力綱稱若市場出現變化，香港牙醫會調整營運模式，減價與否則交由市場決定，強調牙醫服務地點等因素也會影響病人求醫習慣。

香港牙科醫學院主席梁惠強昨出席活動後稱，支持補助跟着病人走的概念，認為本港病人會自行選擇會否到內地睇牙，互相競爭並非壞事，又稱現時雖有本港牙醫北上就業，但為數不多。

另外，李力綱表示，政府會進一步討論內地使用醫療券的投訴處理機制，強調衛生署責無旁貸，「一定是投訴有門的地方」，惟承認署方現只負責涉及金額的查詢，而非處理事故投訴，當局會成立培訓和服務保障機制處理，包括服務質素、投訴處理、病人體驗等方面。

相關字詞﹕香港牙醫學會 長者醫療券大灣區試點計劃 大灣區 牙醫 牙科 醫務衛生局 醫療券

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