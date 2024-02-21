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港聞

港聞二

星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報

【明報專訊】本港積極推動「盛事經濟」之際，日前有報道指新加坡政府以補貼方式爭得美國樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會的東南亞獨家主辦權，特首李家超昨日回應時稱，無論演唱會、球賽、體育活動、文化大型活動，政府都會按實際情况積極爭取，以期帶來經濟效益；又稱運用公帑要確保用得其所，有足夠回報及效益，創造真正經濟價值。

主動提新春內地客超2018年

一連8日內地新春黃金周結束，整體來港旅客人次達至2018年同期水平，其中內地客人次超過當年水平，但較2019年同期日均內地客量則低逾兩成。李家超昨日出席行政會議前主動提及，內地旅客數字超過2018年水平，反映香港在龍年的正面發展。他認為節日的外遊港人與訪港旅客比例約為1.5至2.5比1，「這個是多年常態」，加上去年全面通關後部分港人「報復式」外遊，進一步推高比例。

李家超又稱，香港不再是過往「以兩制排斥一國」，粵港澳大灣區積極融合，兩地居民往來亦更頻繁，很多港人會回到內地玩樂、探親和公幹，形容兩地居民南北頻密往返成為常態。

推旅業 「政府帶人氣業界化財氣」

他續稱，要推動本港旅遊業，政府角色有如編導和導演，各行業及從業員則要「演好各自角色」，包括提供傑出服務、優質體驗，吸引旅客消費逗留，令旅客留下良好印象。政府帶來的「人氣」由業界和從業員變成「財氣」，重申業界要判斷從何提升競爭力和吸引力。

李又認為，爭取大型活動時人際網絡屬重要因素，政府樂意與可以幫助爭取的人合作。他形容香港有很好「底子」，作為國際城市多年，不同營商及舉辦活動的人都有廣闊網絡。

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