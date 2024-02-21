間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險

政府建議「間諜活動」罪作多項修訂，包括「完善」《官方機密條例》禁止接近或進入「禁地」的定義；「諜報活動」罪中的「敵人」字眼改以「境外勢力」取代，涵蓋任何外國政府、境外地區或地方當局、境外政治性組織等，以及其關聯實體和個人。當中「關聯實體及個人」部分，文件稱參考澳洲及新加坡法例，定義包括「政府、當局或組織能夠在相當程度上控制某實體或個人」。翻查澳洲《2018年外國影響力透明化法》定義，其中「關聯個人」指慣性或有義務按照外國委託人指示或意願行事者，或外國委託人以任何其他方式可完全或實質控制者（見表）。

江玉歡：間諜罪3元素 全符合才定罪

江玉歡表示，有關的間諜罪需符合3個元素，包括「勾結外國勢力」、「向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」及「意圖或罔顧會否危害國安」，才達定罪門檻，認為條文清晰。基本法委員會委員李浩然亦認為條文描述屬客觀行為，應不易誤墮法網，符合刑法標準。

對於條文所指的「虛假或具誤導性的事實陳述」，江玉歡指出，現有《商品說明條例》已有相關描述，在司法層面有清晰定義，相信日後23條立法後，定義會相若。

轉載外國政客言論 「不相識難言勾結」

市民若在網上社交平台轉載外國政客言論，例如新疆人權情况或對六四事件描述，而內容與官方立場相反，會否有被入罪風險？江玉歡認為不能單憑行為看屬否誤導，要符合所有定罪元素才可入罪，「我不希望公眾過度疑慮，是否一講錯就死喇？並不是」，單是轉載外國政客言論，若彼此互不相識難言「勾結」，至少需要有合謀、行為上聯繫或意念上結合。不過她認為，市民日後處理言論時應更小心，若不查核事實就傳閱、造成恐慌並危害國家安全，「未必是一件好事」。

港大新聞及傳媒研究中心教授傅景華關注，從不同切入點判斷同一事件，會否構成「發布虛假或具誤導性的事實陳述」的罪行元素。他指出，傳媒報道新聞事件往往有「framing」（框架）、有角度，舉例2019年的反修例風波，若官方形容為「黑暴」，傳媒以「針對政府修訂《逃犯條例》的社會運動」形容，會否被指誤導陳述。

傅景華：事實核查有國際認可程序

傅景華指出，新聞事實核查（fact-checking）機構有國際認可的既定程序，並有一定專業訓練，若涉及法例，由執法機構判斷某信息是否虛假或誤導為慣常做法，但他關注執法機構有否足夠訓練判斷，冀當局增加有關透明度。

明報記者 鄭律銘

（透視23條系列．間諜活動）