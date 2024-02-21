夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布

23條立法諮詢期步入尾聲之際，消息稱夏寶龍明日起將來港6日，其間會見各界，預計會就23條立法、本港經濟和民生等工作聽取意見。李家超昨日出席行會前見記者，未有正面回應夏寶龍會否訪港，稱如果中央與特區官員有任何公開活動，政府將會公布。夏去年4月曾來港考察6天，其間到立法會與全體議員會面，並到終審法院會見司法人員。他當時曾見商界等各界代表，並落區與市民交流，包括到酒樓飲早茶、前往地區康健中心和長者中心等。

諮詢尾聲 李稱大多支持立法

李家超昨說，暫時蒐集到的大部分意見均支持23條立法，社會整體共識希望盡快立法。被問到有沒有信心在下月公布立法草案，他說政府會「全速推進」，相信立法會亦會履行憲制責任，期望盡早立法。

傳法官因國安法退遴選 李：立法無關履職

早前有外國傳媒報道，有法官因為關注《港區國安法》帶來的法律影響而退出高等法院法官遴選。對於23條立法會否加劇法律界憂慮和增加法官空缺率，李家超表示法官委任一直按既定機制處理，重申23條保障社會安全和穩定，強調本港法官一向獨立依法審理案件，不受任何干預，訂立任何法律與司法人員履職無直接關係。

「香港監察」（Hong Kong Watch）前日聯同逾80個團體發起聯署反對23條立法，促請各國制裁負責立法的官員，並呼籲在港的外國商會及企業表達關注。聯署聲明批評今次立法損害港人自由，舉例指煽動罪損害和平批評政府的權利，立法建議延長羈留期等亦影響人權。

「香港監察」聯署反23條促制裁官員

鄧炳強：立法正針對背後外部勢力

保安局長鄧炳強昨日出席工聯會23條立法諮詢會後，以「應變反駁隊」身分批評聯署內容是抹黑、無中生有、誤導和錯誤。他反駁聯署指煽動罪或刑事處理和平意見，強調基於事實的正當批評不會違法，又說其他國家也有延長羈留期等措施。鄧說，23條立法正正針對聯署背後的外部勢力，指聯署團體大多是「反中亂港」組織。被問到外國商會對23條的意見，他說來港經商且沒危害國安就不會誤墮法網，外商聆聽解說後感到十分清楚。政府昨亦出稿稱「堅決反對和強烈譴責」聯署聲明，指聲明充斥刻意抹黑和與事實全然不符的言論，特區政府必須反駁。