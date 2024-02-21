明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布

【明報專訊】《基本法》23條立法公眾諮詢下周三結束，據了解港澳辦主任夏寶龍將於明日起訪港6天，預計就23條立法、本港經濟和民生等工作聽取各界意見，其間除了會見特區官員，也會與大律師公會主席及律師會會長見面。特首李家超昨日未有正面回應夏寶龍來港的消息，稱中央十分重視本港經濟、民生，倘中央與特區官員有公開活動將會公布。

23條立法諮詢期步入尾聲之際，消息稱夏寶龍明日起將來港6日，其間會見各界，預計會就23條立法、本港經濟和民生等工作聽取意見。李家超昨日出席行會前見記者，未有正面回應夏寶龍會否訪港，稱如果中央與特區官員有任何公開活動，政府將會公布。夏去年4月曾來港考察6天，其間到立法會與全體議員會面，並到終審法院會見司法人員。他當時曾見商界等各界代表，並落區與市民交流，包括到酒樓飲早茶、前往地區康健中心和長者中心等。

諮詢尾聲 李稱大多支持立法

李家超昨說，暫時蒐集到的大部分意見均支持23條立法，社會整體共識希望盡快立法。被問到有沒有信心在下月公布立法草案，他說政府會「全速推進」，相信立法會亦會履行憲制責任，期望盡早立法。

傳法官因國安法退遴選 李：立法無關履職

早前有外國傳媒報道，有法官因為關注《港區國安法》帶來的法律影響而退出高等法院法官遴選。對於23條立法會否加劇法律界憂慮和增加法官空缺率，李家超表示法官委任一直按既定機制處理，重申23條保障社會安全和穩定，強調本港法官一向獨立依法審理案件，不受任何干預，訂立任何法律與司法人員履職無直接關係。

「香港監察」（Hong Kong Watch）前日聯同逾80個團體發起聯署反對23條立法，促請各國制裁負責立法的官員，並呼籲在港的外國商會及企業表達關注。聯署聲明批評今次立法損害港人自由，舉例指煽動罪損害和平批評政府的權利，立法建議延長羈留期等亦影響人權。

「香港監察」聯署反23條促制裁官員

鄧炳強：立法正針對背後外部勢力

保安局長鄧炳強昨日出席工聯會23條立法諮詢會後，以「應變反駁隊」身分批評聯署內容是抹黑、無中生有、誤導和錯誤。他反駁聯署指煽動罪或刑事處理和平意見，強調基於事實的正當批評不會違法，又說其他國家也有延長羈留期等措施。鄧說，23條立法正正針對聯署背後的外部勢力，指聯署團體大多是「反中亂港」組織。被問到外國商會對23條的意見，他說來港經商且沒危害國安就不會誤墮法網，外商聆聽解說後感到十分清楚。政府昨亦出稿稱「堅決反對和強烈譴責」聯署聲明，指聲明充斥刻意抹黑和與事實全然不符的言論，特區政府必須反駁。

上 / 下一篇新聞

水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
東鐵線最後3站第四季裝幕門
東鐵線最後3站第四季裝幕門
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計